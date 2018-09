© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria in rimonta del Nizza sul Rennes. Orfani di Mario Balotelli, i ragazzi di Vieira si impongono per 2-1, punteggio maturato tutto nella ripresa: decidono le reti di Saint-Maximin e Lees Melou dopo il vantaggio ospite firmato da del Castillo e un rigore sbagliato nel primo tempo da Bourigeaud. Con questo successo, il Nizza raggiunge il Rennes a quota 7 punti in classifica.