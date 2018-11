Ligue 1, il PSG non si ferma: 14 vittorie di fila, col Tolosa basta Cavani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E sono 14. Il PSG continua a vincere, 1-0 il punteggio finale contro il Tolosa grazie alla rete di Cavani dopo appena 9 minuti. 14 vittorie in altrettante partite, punteggio pieno per i campioni in carica. 46 gol fatti, 7 subiti: il PSG è un rullo compressore che ha già 15 punti di vantaggio sul Lione secondo in classifica. Neymar e Mbappè, entrambi non al meglio, sono stati tenuti a riposo.

Venerdì 23 novembre

Lione-Saint Etienne 1-0 (62' Denayer)

Sabato 24 novembre

Paris Saint-Germain-Tolosa (1-0 9' Cavani)

Caen-Monaco

Dijon-Bordeaux

Nantes-Angers

Reims-Guingamp

Strasburgo-Nimes

Domenica 25 novembre

Montpellier-Rennes

Nizza-Lille

Amiens-Olympique Marsiglia