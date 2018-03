Ligue 1, il Saint-Etienne batte 2-0 il Guingamp con un gol per tempo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria per 2-0 del Saint-Etienne contro il Guingamp nel match pomeridiano di Ligue 1. Con un gol per tempo, segnati rispettivamente da Subotic e Cabella, i Verdi hanno avuto la meglio dei loro avversari e si sono portati al nono posto in classifica, a quota 39.