Ligue 1, la tabella trasferimenti 2018-19

AMIENS

all. Christophe Pélissier (confermato)

Acquisti

Dekoke (dc, Boulogne, fp)

Dreyer (por, Caen, 0)

Gnahoré (cc, Palermo, p)

Krafth (td, Bologna, p)

Kurzawa (as, Gornik Zabrze, 0)

Labeau (pc, Créteil, fp)

Lefort (dc, Quevilly, fp)

Otero (pc, Estudiantes, 2.1mln)

Cessioni

Adiceam (por, RC France, 0)

Avelar (ts, Torino, fp)

Bouet (por, Laval, 0)

Bourgaud (cd, Red Star, 0)

Charrier (tq, svincolato)

Cissokho (td, svincolato)

Dompé (ad, Standard Liegi, fp)

Fenepej (cs, Le Mans, 0)

Gakpé (cd, svincolato)

Kakuta (tq, Hebei CFCC, fp)

Mamilonne (pc, Paris FC, p)

Manzala (cs, Angers, 1mln)

N'Dombélé (cc, Lione, 8mln)

N'Gosso (cc, svincolato)

Traoré (pc, Monaco, fp)

- - -

ANGERS

all. Stéphane Moulin (confermato)

Acquisti

Bahoken (pc, Strasburgo, 0)

Bertrand (tq, Cholet)

Ciss (ts, Valenciennes, fp)

Cissé (dc, Tours)

Manzala (cs, Amiens, 1mln)

Pajot (cc, Saint-Etienne, 1mln)

Reine-Adelaide (cc, Arsenal)

Cessioni

Coulibaly (cc, Rangers, 0)

Crivelli (pc, Caen, 3mln)

Guillaume (pc, Nimes, p)

Karanovic (pc, svincolato)

Letellier (por, Troyes prestito)

Mutombo (dc, Orléans)

Oniangué (cc, Wolverhampton, fp)

Serin (tq, Boulogne)

Sunu (ad, Erzurumspor, 0)

Tahrat (dc, Lens)

Toko Ekambi (pc, Villarreal, 18mln)

- - -

BORDEAUX

all. Gustavo Poyet (confermato)

Acquisti

Basic (cc, Hajduk Spalato)

Jovanovic (dc, Eibar, fp)

Kalu (ad, Gent, 8 mln)

Cessioni

Bernardoni (por, Nimes, p)

Cafu (ad, Stella Rossa, p)

Braithwaite (pc, Middlesbrough, fp)

Boupendza (pc, Gazelec Ajaccio, 0)

Contento (ts, Fortuna Dusseldorf, 0)

Malcom (ad, Barcellona, 41mln)

Mancini (cc, Auxerre, p)

Meité (cc, Monaco, fp)

Rolan (pc, Deportivo La Coruna, 6 mln)

Verdon (dc, Sochaux, 0)

- - -

CAEN

all. Fabien Mercadal (nuovo)

Acquisti

Alhadhur (ts, Chateauroux, fp)

Bammou (pc, Nantes)

Fajr (cc, Getafe)

Imourou (ts, Cercle Brugge, fp)

Louis (tq, Quevilly, fp)

Reulet (por, Boulogne, fp)

Sané (pc, Auxerre, fp)

Voisin (cc, Avranches, fp)

Ninga (pc, Montpellier, 2 mln)

Bammou (a, Nantes)

Cessioni

Ait Bennasser (cc, Monaco, fp)

Crivelli (pc, Angers, fp)

Pape Sané (pc, Nancy, prs)

Rodelin (pc, Guingamp)

Santini (pc, Anderlecht)

- - -

DIGIONE

ALL. Olivier Dall'Oglio (confermato)

Acquisti

Aguerd (dc, FUS Rabat, 1.6 mln)

Alphonse (td, Sochaux, 0)

Gourcouff (tq, Rennes, 0)

Keita (as, svincolato)

Runarsson (por, Nordsjaelland, 1.6mln)

Sliti (as, Lille, 2mln)

Cessioni

Bahamboula (tq, Astra Giurgiu, 0)

Basilio (por, Concarneau, 0)

Bemet (cc, Grenoble)

Djilobodji (dc, Sunderland, fp)

Lang (dc, Cluj, 0)

Leroy (por, Ajaccio)

Massouema (cc, Valenciennes, 0)

Maury (cc, Rodez, 0)

Reynet (por, Tolosa, 4mln)

Rufli (td, Paris FC, 0)

Varrault (dc, svincolato)

Xeka (cc, Lille, fp)

- - -

GUINGAMP

all. Antoine Kombouaré (confermato)

Acquisti

Livolant (tq, Boulogne, fp)

Rodelin (pc, Caen)

Roux (pc, Metz, 0)

Traoré (td, Chateauroux, fp)

Cessioni

Achahbar (as, svincolato)

Diallo (cc, Nimes, 0)

Giresse (cs, fine carriera)

Grenier (cc, Rennes, 4mln)

Guivarch (por, Cholet, p)

Martins Pereira (td, Lorient, 0)

- - -

LILLE

all. Christophe Galtier (confermato)

Acquisti

Araujo (tq, Gazelec Ajaccio, fp)

Bamba (ad, Saint-Etienne, 0)

Celik (td, Instanbulspor, 2.5mln)

José Fonte (dc, svincolato)

Leao (pc, Sporting CP)

Remy (att, Las Palmas, 1.4mln)

Xeka (dc, Digione, fp)

Zekaj (cc, Sopot, 0)

Cessioni

Amadou (cc, Siviglia, 15mln)

Bissouma (cc, Brighton, 16.9mln)

Butez (por, Mouscron, 0)

Eder (pc, Lokomotiv Mosca, 0.5mln)

Kouamé (cc, Paris FC, p)

Ponce (pc, Roma, fp)

Sliti (as, Digione, 2mln)

Sunzu (dc, Metz, 0.8mln)

- - -

LIONE

all. Bruno Genesio (confermato)

Acquisti

Dubois (td, Nantes, 0)

Griffiths (pc, Tottenham)

Kemen (cc, Gazelec Ajaccio, fp)

Martins Pereira (cc, Bourg-en-Bousse, fp)

Ndombelé (cc, Amiens, 8mln)

Solet (dc, Laval, 0.5mln)

Terrier (as, Strasburgo, fp)

Cessioni

Bahlouli (tq, Sampdoria)

Cognat (cc, Servette, p)

Darder (cc, Espanyol, 8 mln)

Del Castillo (cd, Rennes, 2mln)

Diakhaby (dc, Valencia, 15mln)

Geubbels (as, Monaco, 20mln)

Grenier (cc, Rennes, 4mln)

Kalulu (ad, Basilea, 2mln)

Maolida (pc, Nizza)

Mateta (pc, Mainz, 8mln)

Mocio (por, Annecy, 0)

Nganioni (ts, svincolato)

N'Koulou (dc, Torino, riscatto a 3,5 mln)

Owusu (cc, Sochaux, p)

- - -

MARSIGLIA

all. Rudi Garcia (confermato)

Acquisti

Amavi (ts, Aston Villa, 10 mln)

Anguissa (cc, Fulham)

Cabella (tq, Saint-Etienne, fp)

Caleta-Car (dc, Salisburgo, 19mln)

Doria (dc, Yeni Malatyaspor, fp)

Hubocan (dc, Trabzonspor, fp)

Khaoui (tq, Troyes, fp)

Cessioni

-

- - -

MONACO

all. Leonardo Jardim (confermato)

Acquisti

Aholou (cc, Strasburgo, 14 mln)

Ait Bennasser (cc, Caen, fp)

Badiashile (dc, Monaco Under 19)

Barreca (ts, Torino, 10 mln)

Cardona (pc, Cercle Brugge, fp)

Diop (tq, Rennes, 0)

Gaspar (td, Cercle Brugge, fp)

Golovin (cc, CSKA Mosca, 30 mln)

Grandsir (as, Troyes)

Greubbels (as, Lione, 20 mln)

Isidor (ad, Rennes, 0)

Mexique (cc, Tours, fp)

Nardi (por, Cercle Brugge, fp)

Panzo (dc, Chelsea, 3 mln)

Pelé (cc, Rio Ave, 10 mln)

Pierre-Gabriel (dc, Saint-Etienne)

Traoré (pc, Amiens, fp)

Cessioni

Bongiovanni (pc, Cercle Brugge, p)

Boschilia (tq, Nantes, p)

Diakhaby (a, Huddersfield, 10 mln)

Elderson (ts, svincolato)

Fabinho (cc, Liverpool, 45 mln)

Ghezzal (ad, Leicester)

Gil Dias (ad, Nottingham Forest, p)

Joao Moutinho (c, Wolverhampton, 5.6 mln)

Kongolo (dc, Huddersfield, riscatto dal prestito)

Lacina Traoré (pc, svincolato)

Lemar (as, Atletico Madrid, 80 mln)

Mbappé (ad, Paris Saint-Germain, riscattato a 145 milioni)

Meité (cc, Torino, 10 mln)

- - -

MONTPELLIER

all. Michel Der Zakarian (confermato)

Acquisti

Delort (a, Tolosa, p)

Le Tallec (dc, Stella Rossa, 0)

Ligali (por, Dunkerque, fp)

Mollet (cc, Metz, 2.6 mln)

Piriz (cc, Akhmat Grozny)

Sambia (cc, Niort, 2 mln)

Skuletic (pc, Genclerbirligi)

Cessioni

Ikoné (as, Paris Saint-Germain, fp)

Mukiele (dc, Lipsia, 16 mln)

Ninga (pc, Caen, 2 mln)

Pionnier (por, fine carriera)

Roussillon (ts, Wolfsburg, 5 mln)

- - -

NANTES

all. Miguel Cardoso (nuovo)

Acquisti

Boschilia (tq, Monaco, p)

Fabio (ts, Middlesbrough, 2 mln)

Krhin (cc, Granada, 0.3 mln)

Menig (as, Zwolle, fp)

Miazga (dc, Chelsea, p)

Olliero (por, Niort, fp)

Walongwa (dc, Grenoble, fp)

Waris (pc, Porto)

Cessioni

Alcibiade (td, svincolato)

Awaziem (dc, Porto B, fp)

Bammou (pc, Caen, 2 mln)

Dubois (td, Lione, 0)

Gandi (tq, svincolato)

Iloki (cd, svincolato)

Stepinski (pc, Chievo, 2.5 mln)

Thomasson (cs, Strasburgo, 0)

- - -

NIZZA

all. Patrick Vieira (nuovo)

Acquisti

Atal (td, Kortijk, 3 mln)

Boscagli (ts, Nimes, fp)

Danilo (cc, Braga, 10 mln)

Hassen (por, Chateauroux, fp)

Hérelle (dc, Troyes, 5 mln)

Lloris (dc, Gazelec Ajaccio, fp)

Maolida (pc, Lione)

Walter (cc, Troyes, fp)

Cessioni

Benrahma (ed, Brentford, prestito)

Le Marchand (dc, Fulham, 4 mln)

Lusamba (tq, Cercle Brugge, p)

Marlon (dc, Barcellona, fp)

Mendy (cc, Leicester, fp)

Plea (pc, Borussia Monchengladbach, 23 mln)

Seri (cc, Fulham, 30 mln)

🇧🇷 Passé par @Standard_RSCL @SLBenfica, @valenciacf et @SCBragaOficial, Danilo était également le capitaine du Brésil, finaliste de de la Coupe du Monde U20 en 2015. pic.twitter.com/hfDt2OrRRW — OGC Nice (@ogcnice) 10 giugno 2018

- - -

NIMES

all. Bernard Blaquart (confermato)

Acquisti

Bernardoni (por, Bordeaux, p)

Bouanga (cs, Lorient, 3 mln)

Diabaté (ts, Niort, fp)

Diallo (cc, Guingamp, 0)

Guillaume (pc, Angers, p)

Landre (dc, Genoa, 0)

Lybohy (dc, Paris FC, 0)

Miguel (ts, Tours, 0)

Cessioni

Boscagli (ts, Nizza, fp)

Cadamuro (dc, svincolato)

Del Castillo (cd, Lione, fp)

Garcia (dc, svincolato)

- - -

PARIS SAINT-GERMAIN

all. Thomas Tuchel (nuovo)

Acquisti

Bahebeck (pc, Utrecht, fp)

Buffon (por, Juventus, 0)

Descamps (por, Tours, fp)

Georgen (td, AZ Alkmaar Under 21, fp)

Gonçalo Guedes (as, Valencia, fp)

Jesé (as, Stoke City, fp)

Kehrer (dc, Schalke)

Mbappé (ad, Monaco, riscatto dal prestito per 145 milioni)

Gonçalo Guedes (as, Valencia, fp)

Kehrer (dc, Schalke)

Cessioni

Ben Arfa (tq, fine contratto)

Berchiche (ts, Athletic, 16 mln)

Thiago Motta (cc, fine carriera)

Krychowiak (c, Lokomotiv Mosca)

Ikoné (as, Lille, 5 mln)

Pastore (tq, Roma, 25 mln)

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @gianluigibuffon 🤴 💪 🧤 🇮🇹 #OneOfUs — Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_inside) 6 luglio 2018

- - -

REIMS

all. David Guion (confermato)

Acquisti

Dingomé (cc, Troyes, 1 mln)

Doumbia (as, Rostov, 0)

Fontaine (dc, Clermont, 0)

Konan (ts, Vitoria Guimaraes, 4 mln)

Romao (cc, Olympiacos, 0)

Cessioni

Berthier (cd, Red Star, 0)

Bouhours (ts, svincolato)

Danilson da Cruz (at, Nancy, 0)

Diego (cs, Al-Dhafra, 0)

Roche (dc, Rodez, p)

Siebatcheu (pc, Rennes, 9 mln)

Vallier (ts, Pau, p)

- - -

RENNES

all. Sabri Lamouchi (confermato)

Acquisti

Chantome (cc, Lens, fp)

Da Silva (dc, Caen, 0)

Del Castillo (cd, Lione, 2 mln)

Grenier (cc, Lione, 4 mln)

Guitane (tq, Le Havre, fp)

Johansson (cc, AEK Atene, 0)

Siebatcheu (pc, Reims, 9 mln)

Tell (pc, Valenciennes, fp)

Will Poha (cc, Orléans, fp)

Cessioni

Amalfitano (ed, svincolato)

Brandon (at, Osasuna, prs)

Figuereido (ts, Rio Ave, 0)

Gnagnon (dc, Siviglia, 15 mln)

Gourcuff (tq, Digione, 0)

Khazri (tq, Sunderland, fp)

Prcic (cc, svincolato)

Ribelin (tq, svincolato)

Lacroix (dc, Amburgo, prs)

- - -

SAINT-ETIENNE

all. Jean-Louis Gasset (confermato)

Acquisti

Diony (pc, Bristol City, fp)

Khazri (tq, Sunderland, 7 mln)

Lacroix (dc, Basilea, fp)

Nordin (as, Nancy, fp)

Cessioni

Bamba (ad, Lille, 0)

Cabella (tq, Marsiglia, fp)

Hernani (cc, Zenit, fp)

Janko (td, Porto, 3 mln)

Jorginho (as, CSKA Sofia, p)

Katranis (ts, Mouscron, p)

Maiga (cc, Metz, p)

Maisonnial (por, Sion, 0)

Ntep (as, Wolfsburg, fp)

Pajot (cc, Angers, 1 mln)

Pierre-Gabriel (td, Monaco, 6 mln)

Théophile-Catherine (dc, Dinamo Zagabria, 0)

Tannane (att, Utrecht, p)

- - -

STRASBURGO

all. Theirry Laurey (confermato)

Acquisti

Ajorque (pc, Clermont, 2 mln)

Koné (dc, Sunderland, p)

Mitrovic (dc, Gent, 3 mln)

Sels (por, Newcastle, 4 mln)

Sissoko (cc, Brest, 2 mln)

Thomasson (cs, Nantes, 0)

-

Cessioni

Aholou (cc, Monaco, 14 mln)

Bahoken (pc, Angers, 0)

Blayac (pc, Gazelec Ajaccio, 0)

Foulquier (td, Watford, fp)

Koné (dc, Malaga, fp)

Mangane (dc, svincolato)

Oukidja (por, Metz, 0)

Salmier (dc, Troyes, p)

Seka (dc, Nancy, 0)

Terrier (as, Lione, fp)

- - -

TOLOSA

all. Alain Casanova (nuovo)

Acquisti

Bostock (cc, Bursaspor, 0.7mln)

Dossevi (ad, Metz, 2.5mln)

Gradel (as, Bournemouth, 2 mln)

Leya Iseka (pc, Anderlecht)

Mubele (pc, Rennes, 5 mln)

Manu Garcia (trq, Manchester City, prs)

Reynet (por, Digione, 4 mln)

Moreira (dif, Lorient)

Cessioni

Delort (pc, Montpellier, p)

Diop (dc, West Ham, 25 mln)

Lafont (por, Fiorentina, 8.5 mln)

Imbula (cc, Stoke City, fp)

Pi (cc, Brest, p)

Sebban (cc, Ejido, 0)