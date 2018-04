Ligue 1, manita del Lione a Digione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lione a valanga nell'anticipo del 34° turno di Ligue 1: 5-2 sul campo del Digione grazie alle reti di Depay, Fekir, Traoré, Cornet e all'autorete di Rosier. Inutile la doppietta di Sliti per il Digione. In classifica l'OL consolida la terza posizione, in attesa del Marsiglia impegnato domani al Velodrome contro il Lille.