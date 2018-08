Ligue 1, pareggiano Nizza e Monaco, vince il Rennes. Nantes ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato di campionato per la Ligue 1 scesa in campo con la seconda giornata. Dopo il ko subito all'esordio contro il Reims, trova un buon pareggio il Nizza che è riuscito a strappare un 1-1 sul campo del Caen. Pareggia anche il Monaco che non è andato oltre lo 0-0 contro il Lille mentre finisce ko il Nantes, sconfitto 2-0 dal Dijon. Vince 2-1 il Montpellier sul campo dell'Amiens e il Rennes 1-0 contro l'Angers.

LIGUE 1 - 2° TURNO

Reims-Lione 1-0

SABATO

Guingamp-PSG 1-3

Amiens-Montpellier 1-2

Caen-Nizza 1-1

Dijon-Nantes 2-0

Monaco-Lille 0-0

Rennes-Angers 1-0

DOMENICA

15.00 Strasburgo-St. Etienne

17.00 Tolosa-Bordeaux

21.00 Nimes-Marsiglia