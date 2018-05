Ligue 1, playoff: il Tolosa ipoteca la salvezza travolgendo l'Ajaccio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tolosa ha vinto il primo round del playoff-playout per l'ultimo posto rimanente in Ligue 1 2018-19. Superato l'Ajaccio per 3-0 sul neutro di Montpellier per squalifica del campo dei corsi. A segno Gradel, Jullien e Sanogo. Salvezza ipotecata per il TFC, il sigillo può arrivare domenica nella sfida di ritorno.