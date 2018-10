Ligue 1, Sanson lancia il Marsiglia: steso il Nizza e terzo posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria importante per il Marsiglia. La formazione di Rudi Garcia vince per 1-0 in casa del Nizza e si porta così a 19 punti. agganciando il Montpellier al terzo posto. Male i rossoneri, che restano in fondo alla classifica a pochi punti dalla zona retrocessione. Decisivo il gol messo a segno da Sanson nel finale di primo tempo.