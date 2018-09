Ligue1, 6^ giornata: Monaco-Nimes 1-1. Falcao risponde a Briancon

“Gaston ha bisogno di fermarsi, da circa tre settimane”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla Pablo Bentancur, agente dell’attaccante della Sampdoria Gaston Ramirez. L’uruguaiano ma non solo, tanti spunti di discussione con l’operatore di mercato peruviano. Da Ramirez a Nico Lopez,...

Betis, Setien: "Il Milan lo ha dimostrato. In Europa League è sempre dura"

Villarreal, Bonera è il calciatore più vecchio ad aver giocato per il club

Young Boys, calendario in salita: dopo lo United c'è il Basilea

Real Madrid, faraonico piano da mezzo miliardo per rinnovare il Bernabeu

Croazia, strappo quasi ricucito con Dalic: Kalinic tornerà in Nazionale

Chelsea, Zola esalta Hazard: "Pazzesco e non è ancora al suo meglio"

Celta Vigo, Aspas: "In estate potevo partite. Ora voglio restare a lungo"

Fenerbahce, Cocu è già in bilico: spunta l'idea Roberto Carlos

Chelsea, Cahill fuori dai progetti di Sarri. Il difensore vuole andare via

Arsenal, Leno: "Ero venuto qui per fare il titolare, così è frustrante"

Pareggo interno per il Monaco nell'anticipo della 6^ giornata di Ligue1. Sul campo del principato il Nimes strappa l'1-1 sfruttando la rete di Briancon al 19'. Pareggio dei padroni di casa otto minuti dopo con il solito Radamel Falcao. Con il punto di questa sera il Monaco sale a sei punti, mentre il Nimes ad otto.

