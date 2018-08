Lione, Genesio: "Fekir colpito dal mancato approdo al Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Genesio, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Fekir e il suo mancato approdo al Liverpool: "Non è mai facile accettare questo tipo di situazioni, quando sei molto vicino alla firma per un club in cui vuoi andare. Lui voleva lasciare il club per salire un gradino nella propria carriera".