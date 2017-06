Lione, il pres. Aulas: "Primi contatti per Giroud, ci piace molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Olympique Lione, Jean Michel Aulas ha parlato di Olivier Giroud, attaccante finito nel mirino del club francese: "C'è stato un contatto per Giroud. È un ragazzo che ci piace, che ha segnato molti gol e che ha molta ambizione per il mondiale in Russia. Mi ha detto di volersi prendere il suo tempo", ha detto a L'Equipe.