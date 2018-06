Lione, la lista della spesa per tornare al top: c'è anche Dendoncker

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lione ha intenzione di rinforzarsi per tornare a competere ad alti livelli in Ligue 1 e in Europa. La società del presidente Jean-Michel Aulas ha già individuato diversi obiettivi: Valentin Rongier del Nantes, Lucas Verissimo del Santos, Jason Denayer del Manchester City, Mamaodou Sakho del Crystal Palace e Diego Lainez del Club America. L'ultimo nome che si è aggiunto alla lista in ordine cronologico è quello del centrocampista dell'Anderlecht Leander Dendoncker. Dalla Francia fanno sapere che il giocatore interessa anche a PSG e Monaco.