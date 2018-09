Lione, missione fallita a Caen: è solo 2-2 per Fekir e compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggia 2-2 allo scadere il Lione contro il Caen nella gara d'apertura di questo sabato in Ligue 1. Avanti al 45' con Fekir, i padroni di casa pareggiano con Beauvue. In dieci per il rosso a Djiku, il Caen fa 2-1 al 73' con Iniangue ma all'89' arriva il 2-2 di Mendy. Nel finale Caen in 9 uomini per il rosso diretto a Sankoh. L'OL è adesso a 7 punti conquistati in cinque partite, con due vittorie, due ko e il pari con il Caen, al terzo pareggio della stagione e ora a sei punti in cinque partite e in serie positiva da quattro dopo il ko all'esordio per 3-0 contro il Paris Saint-Germain.