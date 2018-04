Lipsia avanti a Marsiglia: Bruma firma l'1-0 dei tedeschi

Bruma porta il Lipsia in vantaggio a Marsiglia. Bastano 2' alla formazione tedesca per siglare la rete dell'1-0 in terra francese: pallone per Keita che si allarga sulla destra e mette la sfera al centro per Augustin, il quale vede l'arrivo a rimorchio di Bruma che viene servito e con il destro manda alle spalle di Pelé. Il Lipsia, all'andata, ha vinto 1-0. La semifinale di Euqopa League, dunque, si avvicina.