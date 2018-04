Lipsia, Hasenhuttl: "Commessi errori per meritare di passare il turno"

Queste le dichiarazioni di Ralph Hasenhuttl, tecnico del Lipsia, dopo l'eliminazione dai quarti di Europa League per mano del Marsiglia. "Siamo usciti, abbiamo segnato due gol ma subito di più. Abbiamo fatto molti, molti errori. Troppi per meritare di qualificarsi. Era il nostro primo grande impegno internazionale e c'è stata l'opportunità di passare. Siamo molto delusi. Ci manca ancora molta esperienza. Il Marsiglia può vincere questa competizione visto che in casa possono fare male a chiunque".