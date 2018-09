LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: gol e spettacolo, trionfa il Bayern

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.30 - Sono terminate le partite delle 15.30. Vediamo la nuova classifica: Bayern Monaco 9, Borussia Dortmund 7, Wolfsburg 7, Hertha Berlino 7, Mainz 7, Borussia Monchengladbach 4 (*), Werder Brema 4 (*), Dusseldorf 4, Augsburg 4, Lipsia 4, Hoffenheim 3, Eintracht Francoforte 3, Hannover 2, Norimberga 1 (*), Schalke 0 (*), Friburgo 0 (*), Stoccarda 0 (*), Bayer Leverkusen 0.

(*) Una partita in meno

BAYERN MONACO - BAYER LEVERKUSEN 3-1

15.31 - PARTITI!

1' - Ritmi subito alti, i padroni di casa provano a sfondare sulle corsie esterne.

2' - ATTENZIONE! CALCIO DI RIGORE PER IL BAYER LEVERKUSEN!

4' - CLAMOROSO! Volland sbaglia, poi Neuer si supera con un doppio intervento! Ma il direttore di gara fa ripetere il calcio di rigore!

5' - WENDELL!!! IL BAYER LEVERKUSEN NON SBAGLIA!!! Calcio di rigore realizzato dagli ospiti!!!

10' - TOLISSO PAREGGIA SUBITO I CONTI!!! I bavaresi si riversano subito in attacco, il pallone arriva al francese che da dentro l'area di rigore non sbaglia!!!

18' - Qualche errore di troppo in mezzo al campo, entrambe le squadre non sono precise in fase di costruzione.

19' - ROBBEN!!! IL BAYERN PASSA IN VANTAGGIO!!! Erroraccio della difesa del Bayer, che regala la palla all'olandese: tiro al volo e palla sul palo opposto!!!

27' - Primo cambio in casa Bayer: Bender esce e fa posto a Brandt.

30' - MULLER! GRAN CONCLUSIONE DEL TEDESCO! Hradecky si distende e salva il risultato!

38' - Prosegue il pressing da parte del Bayern Monaco, la difesa ospite rischia ad ogni azione offensiva dei bavaresi.

40' - Tolisso rimane a terra dopo uno scontro di gioco: problemi al ginocchio per il francese, costretto ad uscire dal campo.

42' - James Rodriguez entra in campo al posto del centrocampista francese, uscito per via di un trauma al ginocchio.

16.21 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.36 - SI RIPARTE!

51' - Bayern subito pericoloso, la difesa del Leverkusen sbanda completamente ad ogni affondo dei padroni di casa.

56' - Cartellino giallo per Wendell, che stende Robben in contropiede.

59' - Secondo cambio in casa Bayern: dentro Martinez, Gnabry abbandona il campo tra gli applausi.

73' - Bellarabi entra in campo al posto di Volland: ancora un cambio per gli ospiti.

80' - ATTENZIONE!!! CARTELLINO ROSSO PER BELLARABI!!! Il numero 38 interviene da dietro, per il direttore di gara non ci sono dubbi!!!

82' - Rafinha esce dal campo per via dell'intervento subito, in campo Alaba.

89' - JAMES RODRIGUEZ!!! Il colombiano, grazie al colpo di testa, non sbaglia!!!

17.26 - FINISCE IL MATCH! Il Bayern vola in testa alla classifica, Bayer che rimane a secco di vittorie e in ultima posizione.

DUSSELDORF - HOFFENHEIM 2-1

15.30 - PARTITI!

3' - Kramaric prova la conclusione, ma l'attaccante non trova la porta.

9' - Joelinton colpisce di testa, ma non trova la porta. Rimessa dal fondo in favore dei padroni di casa.

22' - Cartellino giallo per Hennings (DUS), primo ammonito del match.

28' - CHE OCCASIONE PER IL DUSSELDORF! Baumann salva su Ayhan! I padroni di casa premono sull'acceleratore!

46' - DUSSELDORF IN VANTAGGIO!!! Morales, con un gran colpo di testa, porta in vantaggio i suoi!!!

16.19 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - SI RIPARTE!

54' - Secondo cartellino giallo del match, ammonito Kaderabek (HOF).

57' - In campo anche Belfodil, che sostituisce Joelinton.

59' - Primo cambio per i padroni di casa: Bormut entra al posto di Ayhan.

62' - Belfodil si fa subito notare, ma in negativo: cartellino giallo per l'attaccante dell'Hoffenheim.

63' - Secondo cambio per gli ospiti: Zuber entra al posto di Bittencourt.

67' - Lukebakio è la seconda scelta di Funkel: Hennings abbandona il campo.

72' - Ultimo cambio in casa Hoffenheim: in campo Nelson, esce Posch.

79' - Karaman è l'ultimo cambio per i padroni di casa, esce Ducksch.

86' - PAREGGIO DELL'HOFFENHEIM!!! Nelson trova il gol del pari grazie ad un gran diagonale!!!

88' - LUKEBAKIO!!! DUSSELDORF NUOVAMENTE IN VANTAGGIO!!! I padroni di casa tornano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato!!!

17.23 - FINISCE IL MATCH! I padroni di casa trovano la vittoria, la prima di questa stagione. Seconda sconfitta per l'Hoffenheim

MAINZ - AUGSBURG 2-1

15.30 - PARTITI!

9' - Gregoritsch trova il gol, ma viene annullato per via di una posizione irregolare!!!

23' - Quaison ci prova di testa, pallone che termina alto sopra la traversa. Buona occasione per i padroni di casa.

33' - Hinteregger rimane a terra, ma il giocatore ospite sembra poter continuare il match.

37' - Il Mainz ci prova ancora con Malong, ma la sua punizione viene bloccata da Giefer.

16.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.36 - SI RIPARTE!

46' - QUAISON! ANCORA UN'OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! L'Augsburg sta rischiando molto!

54' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Baku (MAI).

60' - Caiuby entra in campo: Ritcher (AUG) esce dopo una buona prova.

69' - Tutto bloccato alla Opel Arena, punteggio ancora fermo sullo 0-0.

73' - Arriva il primo cartellino giallo per gli ospiti: ammonito Khedira.

73' - In campo Ujah, fuori Mateta. I padroni di casa provano a dare una scossa al match.

74' - Secondo cambio in casa Augsburg: in campo Ji Dong-Won, esce Gregoritsch.

83' - JI DONG-WON!!! L'AUGSBURG SBLOCCA IL MATCH!!! Grandissima azione personale, con la conclusione in porta da lontanissimo!!!

89' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL MAINZ!!! Decisiva la rete del neo entrato Ujah!!!

93' - IL MAINZ RIBALTA IL MATCH IN PIENO RECUPERO!!! Maxim trova il gol su calcio d'angolo, con un tiro dalla distanza!!!

17.26 - FINISCE IL MATCH! I padroni di casa trovano la seconda vittoria stagionale in pieno recupero. Prima sconfitta per gli ospiti, dopo un buon inizio.

RB LIPSIA - HANNOVER 3-2

15.30 - PARTITI!

9' - POULSEN!!! IL LIPSIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Tiro sporcato che arriva al danese, che di testa non sbaglia!!!

13' - L'HANNOVER PAREGGIA I CONTI CON FULLKRUG!!! Cross in area di Bebou, la difesa di casa respinge ma l'attaccante tedesco non sbaglia!!!

24' - I padroni di casa vogliono assolutamente vincere, anche se non sarà affatto semplice. L'Hannover sta gestendo bene la sfida.

25' - Fullkrug, autore del gol, viene ammonito.

40' - TIMO WERNER!!! IL LISPIA TORNA IN VANTAGGIO!!! Errore della difesa ospite che apre al contropiede del Lipsia: l'attaccante tedesco, in diagonale, non sbaglia!!!

46' - Secondo cartellino giallo del match, ammonito Demme (RBL).

16.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - SI RIPARTE!

55' - Mukiele (RBL) viene ammonito. È il secondo giallo del match.

61' - Laimer entra in campo al posto dell'ammonito Demme.

63' - TIMO WERNER!!! IL LIPSIA TROVA IL TERZO GOL!!! Gran contropiede dei padroni di casa, l'attaccante tedesco non sbaglia da due passi!!!

65' - L'HANNOVER ACCORCIA LE DISTANZE!!! Albornoz, servito da Walace, non sbaglia!!!

65' - Doppio cambio per l'Hannover: in campo Haraguchi e Wood, escono Maina e Asano.

68' - Wood, dopo pochi minuti dal suo ingresso, riceve un cartellino giallo.

74' - Cartellino giallo anche per Kampl (RBL).

74' - Sorg è il terzo ammonito in casa Hannover.

75' - Secondo cambio in casa Lipsia: esce Forsberg, entra Sabitzer.

17.23 - FINISCE IL MATCH! I padroni di casa trovano la prima vittoria in campionato, mentre gli ospiti cadono per la prima volta in questa stagione.

WOLFSBURG - HERTHA BERLINO 2-2

15.31 - PARTITI!

3' - ROUSSILLON! WOLFSURG VICINO AL GOL! Il francese ci prova dal limite, palla sul fondo!

24' - Poche occasioni da gol in questa sfida, entrambe le squadre stanno gestendo il possesso palla.

24'- Marko Grujic (HER) viene ammonito dal direttore di gara.

41' - Camacho rimane a terra, ma si rialza subito. Nulla di grave per lo spagnolo.

16.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - SI RIPARTE!

60' - Poche occasioni da gol, entrambe le squadre non riescono a trovare spazi.

62' - DILROSUN!!! L'HERTHA PASSA IN VANTAGGIO!!! Gran diagonale dell'esterno sinistro, che sblocca il match!!!

62' - Primo cambio per i padroni di casa: in campo Mehmedi, esce Brekalo.

67' - Entra in campo anche Ginczek, al posto di Steffen.

74' - Doppio cambio anche in casa Hertha: Selke e Lustenberger entrano al posto di Ibisevic e Torunarigha.

87' - MALLI!!! IL WOLFSBURG PAREGGIA I CONTI SU CALCIO DI RIGORE!!! Il turco non sbaglia!!!

91' - DUDA!!! L'HERTHA TORNA IN VANTAGGIO!!!

93' - MEHMEDI!!! I PADRONI DI CASA PAREGGIANO NUOVAMENTE I CONTI!!!

17.25 - FINISCE IL MATCH! Sfida spettacolare tra le due compagini, ora gli ospiti salgono in quarta posizione a quota sette.

15.20 - Mancano pochi minuti al fischio di inizio, alle ore 15.30 si comincia.

15.12 - Schalke, Hoffenheim, Bayern e Borussia Dortmund saranno impegnate, tra martedì e mercoledì, in Champions League. Impegno europeo anche per Eintracht, Lipsia e Bayer Leverkusen.

15.07 - Partita molto importante per i bavaresi, che devono assolutamente riconquistare la prima posizione e lanciare un segnale forte al Dortmund.

15.03 - Domani si chiude questa giornata con il Werder Brema che ospita il Norimberga, mentre lo Stoccarda sfiderà il Friburgo.

14.57 - Vediamo il quadro completo di questa terza giornata. Alle ore 15.30 scenderanno in campo Dusseldord e Hoffenheim, Mainz e Augsburg e l'Hannover, che andrà in casa del Lipsia.

14.53 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 15.30.

14.50 - I campioni in carica del Bayern sfideranno il Bayer Leverkusen nel big match di giornata. L'Hertha Berlino, invece, andrà in casa del Wolfsburg.

14.45 - La quarta giornata di campionato è iniziata ieri con il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno vinto 3-1 contro l'Eintracht, grazie alle reti di Diallo, Wolf e Paco.

14.40 - Siamo solo all'inizio, ma i punti valgono sin da subito. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale della terza giornata di Bundesliga.