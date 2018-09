LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: il Werder vince nel finale

17.33 - Finiscono le partite delle 15.30. Vediamo ora la nuova classifica: Wolfsburg 6, Borussia Dortmund 4, Borussia Monchengladbach 4, Werder Brema 4, Augsburg 4, Mainz 4, Bayern 3(*), Eintracht Francoforte 3, Hertha Berlino 3(*), Hoffenheim 3, Hannover 2, Norimberga 1, Dusseldorf 0(*), Schalke 04(*), Stoccarda 0(*), Lipsia 0(*), Bayer Leverkusen 0, Friburgo 0.

(*) Una partita in meno

AUGSBURG - BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1

15.30 - SI PARTE!

8' - Ritcher ci prova con un tiro dalla distanza, pallone che termina alto.

13' - GREGORITSCH!!! L'AUGSBURG PASSA IN VANTAGGIO!!! Max si inventa un gran passaggio in area di rigore, il numero 11 stoppa all'altezza del dischetto e non sbaglia!!!

20' - Max (AUG) è il primo ammonito di questo match.

23' - Cartellino giallo anche per Strobl (MON).

16.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.33 - SI RIPARTE!

46' - Doppio cambio in casa Gladbach: in campo Plea e Zakaria, escono Raffael e Beyer.

48' - Gregoritsch ci prova ancora, ma Sommer non si fa sorprendere.

68' - PLEA PAREGGIA I CONTI!!! L'attaccante francese, sul secondo palo, sorprende tutti!!!

72' - Primo cambio per i padroni di casa: Caiuby entra al posto di Richter.

75' In campo anche Gotze, al posto di Koo Ja-Cheol.

78' - Terzo giallo del match, ammonito anche Johnson (MON).

17.22 - FINISCE IL MATCH!!! Buon punto per entrambe le squadre, che muovono la classifica.

EINTRACHT FRANCOFORTE - WERDER BREMA 1-2

15.32 - SI PARTE!

10' - I padroni di casa provano ad alzare il ritmo, buon inizio da parte dell'Eintracht.

11' - Primo cambio per i padroni di casa: Salcedo lascia il campo per via di un infortunio, al suo posto N'Dicka.

17' - Kruse prova la conclusione, ma Trapp si oppone senza difficoltà.

22' - OSAKO!!! IL WERDER PASSA IN VANTAGGIO!!! Eggestein trova in profondità il giapponese, che non sbaglia!!!

32' - ATTENZIONE, EINTRACHT IN DIECI!!! Espulso Willems, per i padroni di casa si fa dura!!!

35' - Secondo cambio del match per i padroni di casa. Entra in campo Tawatha, esce Muller.

36' - Gacinovic (EIN) riceve il primo cartellino giallo del match.

44' - Cartellino giallo anche per Bargrede (WER).

16.19 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.36 - SI RIPARTE!

49' - ATTENZIONE!!! CALCIO DI RIGORE PER I PADRONI DI CASA!!!

52' - Qualche momento d'attesa, per via dell'infortunio di Pavlenka.

54' - DAL DISCHETTO HALLER NON SBAGLIA!!! I padroni di casa trovano il pareggio!!!

53' - Plogmann entra al posto dell'infortunato Pavlenka.

59' - Secondo cambio del match per gli ospiti: dentro Pizarro, esce Harnik.

68' - De Guzman entra il campo: Gacinovic esce tra gli applausi.

81' - Cartellino giallo per Veljkovic (WER).

83' - In campo anche Rashica, al posto di Bargfrede.

96' - RASHICA!!! IL WERDER LA VINCE NEL FINALE!!! Gran calcio di punizione che supera Trapp!!!

17.28 - FINISCE IL MATCH!!! Gran colpo del Werder Brema, che trova tre punti fondamentali. Male l'Eintracht, che in dieci stava trovando un buon punto.

HOFFENHEIM - FRIBURGO 3-1

15.30 - SI PARTE!

7' - Bittencourt sblocca il match, ma la rete viene annullata per una posizione irregolare.

19' - Primo cambio forzato per i padroni di casa. Bicakcic abbandona il campo, al suo posto Akpoguma.

36' - Punteggio ancora bloccato, entrambe le squadre non riescono a trovare varchi in zona offensiva.

37' - HEINTZ!!! IL FRIBURGO PASSA IN VANTAGGIO!!! Pallone che rimane in area dopo un calcio di punizione: il difensore tedesco, da pochi passi, trova il gol del vantaggio!!!

44' - Secondo cambio per i padroni di casa: Kramaric entra al posto di Kasim.

45' - Szalai (HOF) viene ammonito.

48' - Cartellino giallo anche per Gondorf (FRI)

16.21 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.37 - SI RIPARTE!

50' - SZALAI!!! L'HOFFENHEIM PAREGGIA I CONTI!!! Gran cross in area, pallone che resta vicino la porta: Szalai non sbaglia!!!

62' - Cartellino giallo anche per Niederlechner (FRI).

63' - HOFFENHEIM IN VANTAGGIO!!! Szalai non sbaglia, padroni di casa che ribaltano il match!!!

66' - Il Friburgo effettua il suo primo cambio: entra Terrazzino, esce Holer.

81' - Secondo cambio per gli ospiti: dentro Waldschmidt, esce Niederlechner.

95' - L'HOFFENHEIM CHIUDE IL MATCH!!! Kramaric chiude la sfida, l'Hoffenheim vola!!!

17.27 - FINISCE IL MATCH!!! Tre punti fondamentali per i padroni di casa, ospiti ancora fermi a zero punti.

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG 1-3

15.32 - SI PARTE!

1' - Padroni di casa subito in attacco, ritmi altissimi in questi primi secondi del match.

6' - Brandt ci prova dalla distanza, pallone che termina sul fondo.

12' - Weghorst ci prova, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta.

24' - IL LEVERKUSEN SBLOCCA IL MATCH!!! Grandissima azione solitaria di Bailey, che dalla destra si accentra e calcia a giro!!!

36' - IL WOLFSBURG PAREGGIA I CONTI!!! Cross di Brekalo dalla sinistra, Gerhardt si inventa un tiro sul secondo palo incredibile!!! Decisiva la deviazione di Ozcan!!!

16.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.33 - SI RIPARTE!

49' - Cartellino giallo per Roussillon (WOL).

55' - IL WOLFSBURG PASSA IN VANTAGGIO GRAZIE A WEGHORST!!! Gran colpo di testa da parte dell'olandese!!!

59' - Primo cambio per il Leverkusen: entra Aranguiz, esce Wendell.

60' - STEFFEN!!! TRIS DEL WOLFSBURG!!! Gran contropiede da parte degli ospiti, che non sbagliano e trovano il 3-1!!!

67' - Mehmedi è il primo cambio del Wolfsburg, esce dal campo Steffen.

71' - Doppio cambio per i padroni di casa: in campo Thelin e Paulinho, escono Alario e Volland.

72' - Cartellino giallo per Dragovic (LEV).

74' - Secondo ammonito del match in casa del Leverkusen: giallo per Thelin.

81' - Secondo cambio per gli ospiti: entra Ginczek, esce Weghorst.

84' - Ultima sostituzione per il Wolfsburg: in campo anche Uduokahi, esce Roussillon.

89' - Weiser commette fallo, terzo cartellino giallo per i padroni di casa.

17.23 - FINISCE IL MATCH!!! Il Wolfsburg vola a quota sei punti in classifica, cade ancora il Bayer. I padroni di casa sono ancora a 0 punti.

NORIMBERGA - MAINZ 1-1

15.30 - SI PARTE!

2' - Valentini prova il suggerimento in profondità, ma la difesa ospite chiude ogni spazio.

4' - Maxim risponde subito con un calcio di punizione, ma Bredlow blocca senza problemi.

16' - Padroni di casa ancora vicini al gol, ma Leibold non trova lo specchio della porta.

22' - Camacho (WOL) viene ammonito. È il primo giallo del match.

25' - MAINZ IN VANTAGGIO GRAZIE A MATETA!!! Caricol, dalla corsia sinistra, trova l'attaccante francese, che di testa non sbaglia!!!

32' - I padroni di casa provano a far girare la sfera, ma non trovano spazi in fase offensiva.

33' - Primo cartellino giallo per il Mainz, ammonito Niakhate.

16.15 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - SI RIPARTE!

46' - Bungert entra al posto di Niakhate: primo cambio per gli ospiti.

48' - ISHAK!!! IL NORIMBERGA PAREGGIA I CONTI!!! Valentini, da calcio d'angolo, pesca con un cross rasoterra lo svedese, che si inventa un gran gol!!!

50' - Cartellino giallo per Kunde Malong (MAI).

53' - Giallo anche per Petrak (NOR).

65' - Primo cambio per i padroni di casa: in campo Lowen al posto di Palacios.

67' - Altro cambio per gli ospiti: entra Boetius, esce Maxim.

81' - In campo per il Mainz anche Mwene, che entra al posto di Onisiwo.

88' - I padroni di casa mandano in campo Goden al posto di Fuchs.

91' - Cartellino giallo per Behrens (NOR).

17.21 - FINISCE IL MATCH!!! Buon pareggio per i padroni di casa, che conquistano il primo punto di questo campionato.

15.26 - Manca pochissimo al calcio di inizio del match. Tra pochi minuti si parte!

15.20 - Il Norimberga, alla caccia dei primi punti stagionali, accoglie il Mainz. L'Hoffenheim, invece, ospiterà il Friburgo.

15.10 - Occhi puntati su Bayer-Wolfsburg. I padroni di casa vogliono trovare la loro prima vittoria stagionale.

15.04 - L'Augsburg vuole trovare la vittoria, ma non sarà facile contro il Gladbach. L'Eintracht, invece, sfiderà il Werder Brema.

15.00 - Domani in campo il Lipsia, che sfiderà il Dusseldorf. Alle ore 18.00 super sfida tra Schalke 04 ed Hertha Berlino.

14.55 - Nel Friday Night di ieri, il Borussia Dortmund è stato fermato sullo 0-0 dall'Hannover. Alle ore 18.30 vedremo in campo il Bayern Monaco, impegnato a Stoccarda.

14.50 - Secondo appuntamento del nuovo campionato, con tantissimi match davvero interessanti. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale della Bundesliga. Oggi seguiremo insieme tutte le gare delle ore 15.30.