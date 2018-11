LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Al via la quarta giornata

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AKHISAR BELEDIYE-SIVIGLIA 0-0

APOLLON-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0

BATE-CHELSEA 0-0

DINAMO KIEV-RENNES 0-0

GENK-BESIKTAS 0-0

KRASNODAR-STANDARD LIEGI 0-0

MALMO-SARPSBORG 0-0

MOL VIDI-PAOK 0-0

RAPID VIENNA-VILLARREAL 0-0

SPARTAK MOSCA-RANGERS 0-0

18.40 - Tra 15 minuti scenderà in campo anche la Lazio. Per la diretta testuale dettagliata del match tra biancocelesti e Olympique Marsgilia vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi il proseguimento del cammino europeo della squadra di Simone Inzaghi.

18.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.