LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Finali: Chelsea di misura

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

20.50 - Terminano tutti i match!

AKHISAR BELEDIYE-SIVIGLIA 2-3

18.55 - PARTITI!

12' - GOL DEL SIVIGLIA! VANTAGGIO DI NOLITO! Muriel va via sulla fascia e mette basso al centro. Nolito è tutto solo e, in caduta, non sbaglia la battuta a rete!

28' - Vazquez supera il suo marcatore sugli sviluppi di un corner e colpisce il pallone di Banega di testa. Il portiere respinge.

39' - RADDOPPIO SIVIGLIA! A SEGNO MURIEL! Vazquez serve Promes, che fa fuori due avversari, poi apoggia a Muriel e da due passi l'ex Samp non può sbagliare il tap-in!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

52' - ACCORCIA L'AKHISAR! A SEGO MANU! Grande azione personale di Elvis Manu, che arriva fino al tiro e spedisce la sfera alle spalle di Vaclik!

56' - Calcio di rigore per l'Akhisar! Espulso Sergi Gomez!

57' - VURAL SBAGLIA IL RIGORE! SI RESTA SULL'1-2! Vural va alla battuta del penalty ma spedisce il pallone contro il legno: chance sciupata!

71' - Josué s'incarica della battuta di un corner, ma la difesa riesce a sventare il pericolo. Attacca ora la squadra di casa, la partita è cambiata dopo il gol dell'1-2.

78' - PAREGGIO AKHISAR! AYIK! Vural porta palla sulla sinistra e fa partire il traversone. Ayik viene lasciato tutto solo da Gnagnon e di testa batte Vaclik!

86' - Calcio di rigore per il Siviglia! Fallo di Josué su Vazquez e per l'arbitro nessun dubbio!

87' - GOL DI BANEGA! IL SIVIGLIA E' DI NUOVO IN VANTAGGIO! Parte l'ex Inter dal dischetto: soluzione angolata, sulla sua sinistra; il portiere intuisce ma non ci arriva!

20.49 - FINE PARTITA!

APOLLON-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-3

18.55 - PARTITI!

8' - Spinge l'Eintracht, che guadagna due angoli. Si salva in entrambe le circostanze la squadra di casa.

17' - VANTAGGIO EINTRACHT! GOL DI JOVIC! Imbucata di Wileems per il numero 8, che davanti al portiere è freddo e con un tocco delicato spedisce in fondo al sacco!

33' - Jovic mette in area un passaggio corto ma Kissas è reattivo e intercetta la sfera.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

55' - GOL DI HALLER! RADDOPPIA L'EINTRACHT! Contropiede dei tedeschi. Gacinovic mette al centro, Haller va in anticipo, apre il piatto e batte l'estremo difensore!

58' - TRIS EINTRACHT! GOL DI GACINOVIC! Errore grossolano della difesa di casa, che regala il pallone a Gacinovic. Rasoterra da fuori di quest'ultimo che spedisce in fondo al sacco!

71' - GOL DI ZELAYA! ACCORCIA L'APOLLON! Joao Pedro batte una punizione e pesca Zelaya. Il colpo di testa di quest'ultimo si rivela vincere, è 1-3 il risultato!

85' - Giallo per Willems.

93' - Calcio di rigore per l'Apollon!

94' - DOPPIETTA DI ZELAYA! ACCORCIA ANCORA L'APOLLON! E' proprio Zelaya, che già aveva subito il fallo, ad incaricarsi del penalty: palla molto angolato, Trapp non ci arriva ed è 2-3 a tempo praticamente scaduto!

20.49 - FINE PARTITA!

BATE-CHELSEA 0-1

18.55 - PARTITI!

9' - E' il Chelsea che fa la partita. Possesso palla già al 65 percento, contro il 35 del BATE.

14' - Palo! BATE ad un passo dal gol. Baga ci prova dalla distanza, ma il suo tentativo s'infrange sul legno!

29' - Jorginho spara un tiro potente nel tentativo di impensierire il portiere, il tiro viene però fermato da un difensore.

40' - Sugli sviluppi di un corner Giroud impatta il pallone di testa, ma spedisce ben lontano dallo specchio della porta.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

53' - VANTAGGIO CHELSEA! GOL DI GIROUD! Cross al centro per l'attaccante francese, che incorna il pallone, riesce a dargli tanta forza quanto basta per superare l'estremo difensore!

68' - Chelsea pericoloso. Tentativo dalla distanza di Barkley, che spara però alto sopra la traversa.

76' - Ci prova ancora con i tiri da fuori il Chelsea. Stavolta è Jorginho a scaricare il destro, senza però inquadrare lo specchio della porta.

84' - Pedro combina con Giroud al limite dell'area. Destro dello spagnolo ribattuto dalla difesa bielorussa.

20.49 - FINE PARTITA!

DINAMO KIEV-RENNES 3-1

18.55 - PARTITI!

13' - GOL DELLA DINAMO KIEV! SEGNA VERBIC Tsygankov va alla battuta di un calcio d'angolo. Sul primo palo è vincente la spizzata di Verbic, che di testa sblocca il risultato!

29' - Giallo per Nyamsi.

35' - Tsygankov riceve in area e calcia, ma il portiere è reattivo e dice di no.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

55' - Sarr ad un passo dal gol. Cross per lui, tiro di prima, ma Boyko si oppone con un gran riflesso.

68' - RADDOPPIO DINAMO! A SEGNO MYKOLENKO! Tsygankov batte un calcio di punizione dalla fascia destra e pesca Mykolenko in area. Quest'ultimo ci arriva di testa e batte il portiere col suo primo gol in Europa League!

72' - TRIS DINAMO! SEGNA SHAPARENKO! Gran gol del numero 10, che va via sulla sinistra, rientra sul destro e con un tiro a giro trova l'angolo lontano: imprendibile per il portiere!

84' - Palla in profondità per Ben Arfa, il migliore dei suoi per distacco, ma Boyko intuisce tutto ed esce sui piedi del francese anticipandolo.

90' - Bella azione di Niang, che davanti al portiere prima lo scarta, poi appoggia a Siebatcheu. A porta sguarnita quest'ultimo proprio non può sbagliare!

20.49 - FINE PARTITA!

GENK-BESIKTAS 1-1

18.55 - PARTITI!

10' - Contropiede del Besiktas, che spinge centralmente. Suggerimento profondo per Babe, che però non arriva sulla sfera.

16' - GOL DEL BESIKTAS! A SEGNO QUARESMA! Primo gol in questa Europa League per il portoghese, bravo a sfruttare un pasticcio difensivo degli avversari. A tu per tu col portiere l'ex Inter non sbaglia!

28' - Pektemek tenta la fortuna dal limite dopo aver controllato un passaggio al bacio. Vukovic con un'ottima parata respinge via il pallone.

36' - Giallo per Samata.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

58' - Conclusione di Uronen, che ignora i compagni e fa tutto da solo. Tentativo velleitario, palla a lato.

62' - I ritmi adesso sono bassi. Il Besiktas prova ad addormentare la partita.

71' - Aidoo si fa vedere in avanti e arriva prima di tutti su un pallone vagante. La sua conclusione però è da dimenticare.

87' - PAREGGIA IL GENK! CI PENSA BERGE! Il numero 25, entrato nella ripresa, sfrutta uno scarico. Conclusione da fuori, leggera deviazione e pallone che termina in fondo al sacco!

20.49 - FINE PARTITA!

KRASNODAR-STANDARD LIEGI 2-1

18.55 - PARTITI!

2' - Krasnodar subito vicino al gol. Wanderson si ritrova a tu per tu con Ochoa, ma il suo scavetto termina fuori.

15' - Ari si libera sui trenta metri, porta palla e calcia da fuori senza però inquadrare lo specchio della porta.

19' - GOL DELLO STANDARD LIEGI! CI PENSA CARCELA-GONZALEZ! Sul cross proveniente da sinistra si addormentano tutti, tranne Carcela-Gonzalez. Il numero 10 si coordina, calcia al volo e batte l'estremo difensore!

30' - Lestienne ad un passo dal gol: lancio lungo e tiro al volo del belga, alla Cristiano Ronaldo, ma il portiere si tuffa e ci mette un pezza.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

57' - Arriva il cartellino giallo per Pereyra.

69' - Palla in profondità per Ignatjev, beccato però in posizione irregolare.

79' - PAREGGIA IL KRASNODAR! CI PENSA MAGOMED-SHAPI! Il ragazzo classe '99 sfrutta una imbucata perfetta di Wanderson. Shapi controlla ed è freddo, incrocia il destro e batte il portiere!

82' - SORPASSO KRASNODAR! GOL DI WANDERSON! Bella triangolazione tra Wanderson e Ari. Il brasiliano da posizione leggermente defilata cerca il palo lontano e la mette all'angolino!

20.49 - FINE PARTITA!

MALMO-SARPSBORG 1-1

18.55 - PARTITI!

5' - Sarpsborg vicino al gol. Conclusione dalla fascia sinistra di Rashad, da posizione defilata, ma la palla si spegne sul fondo.

24' - Si fa vedere il Malmo. Safari cerca Antonsson, la cui conclusione passa lontana dalla porta avversaria.

35' - Antonsson si rende ancora pericoloso. Imbucata per lui, che davanti al portiere però si fa ipnotizzare e sciupa una buona occasione.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

54' - Qualche problemino fisico per Christiansen, ma non è nulla di grave. Si alza il calciatore del Malmo.

63' - GOL DI MORTENSEN! SARPSBORG IN VANTAGGIO! Il pallone passa dopo un paio di sponde fortunose. Poi c'è il cross al centro per Mortensen, che incorna in tuffo a centro area e di testa fa 1-0!

67' - GOL DI ANTONSSON! PAREGGIA IL MALMO! Cross al centro, colpo di testa di Rosenberg ribattuto. Sulla seconda palla c'è Antonsson, che da due passi ribadisce in rete

73' - Giallo per Larsson.

77' - Viene ammonito anche Tamm.

20.49 - FINE PARTITA!

MOL VIDI-PAOK 1-0

18.55 - PARTITI!

11' - Il PAOK si fa vedere in avanti. Jaba va via sulla fascia sinistra, poi però l'azione sfuma per fuorigioco.

29' - Già due gialli, uno per testa: ammoniti Fiola e Jaba.

40' - Lancio in profondità a cercare Scepovic, beccato però in posizione irregolare.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

50' - MOL VIDI AVANTI! A SEGNO MILANOV! Traversone perfetto di Paulo Vinicius, che imbecca Milanov in area. Il colpo di testa di quest'ultimo finisce in rete!

69' - Wernbloom ci prova con una conclusione dai venticinque metri, ma spara in curva. Tentativo senza ambizioni.

80' - Nikolov va in percussione, arriva sui venti metri e calcia. Paschalakis però è attento e dice di no.

20.49 - FINE PARTITA!

RAPID VIENNA-VILLARREAL 0-0

18.55 - PARTITI!

14' Alfonso controlla al limite dell'area e calcia, ma la difesa ribatte il suo tentativo.

21' - Palla in profondità per Sansone, che spara sul portiere, bravo a mettere in calcio d'angolo!

38' - Lancio lungo a cercare Berisha, che sarebbe in ottima posizione se non fosse per la bandierina alta dell'assistente: è offside.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

60' - Giallo per Alfonso.

70' - Berisha va vicino al gol. Filtrante per lui, che controlla e calcia dall'interno dell'area. Provvidenziale la chiusura del difensore del Villarreal.

75' - Qualche problemino fisico per Muldur, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

76' - Giallo per Schwab.

87' - Si vede nel finale il Villarreal. Cazorla va alla battuta di un calcio di punizione e scodella al centro, ma il portiere esce e anticipa tutti.

20.49 - FINE PARTITA!

SPARTAK MOSCA-RANGERS 4-3

18.55 - PARTITI!

5' - RANGERS IN VANTAGGIO! AUTOGOL DI EREMENKO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sfera carambola addosso ad Emerenko, che sfortunatamente batte il suo portiere: scozzesi avanti!

17' - Sta dominando la formazione di casa, nonostante il risultato. Ci prova a più riprese, senza rendersi particolarmente pericoloso.

22' - GOL DELLO SPARTAK! PAREGGIA MELGAREJO! Popov sguscia sulla destra, con una finta di corpo si libera del marcatore e calcia al centro. Cross al bacio per Melgarejo, che di testa spinge in rete!

27' - RANGERS DI NUOVO AVANTI! GOL DI CANDEIAS Lancio in profondità per Candeias, scattato sul filo del fuorigioco. Gran controllo col tacco e tiro all'angolino, imprendibile per il portiere!

35' - PAREGGIO SPARTAK! AUTORETE DI GOLDSON! Palla illuminante di Emerenko per Rasskazov. Cross basso, Goldson per evitare problemi vuole mettere in angolo ma spedisce nella sua porta: è 2-2!

41' - RANGERS ANCORA IN VANTAGGIO! GOL DI MIDDLETON! Un rimpallo fortunoso, dopo un tocco di Bocchetti, libera Middleton in area di rigore. Il classe 2000 da due passi non sbaglia e sigla la sua prima rete in Europa League.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

58' - PARI SPARTAK! SEGNA LUIZ ADRIANO! Ari con un colpo di tacco prova a battere il portiere, ma trova la sua opposizione. La palla si impenna, di testa arriva Luiz Adriano, la cui incornata si rivela vincente!

59' - SORPASSO SPARTAK! IL GOL DI HANNI! Prende palla sui trenta metri il franco-algerino, che avanza e ci prova da fuori. La sua conclusione subisce anche una deviazione e finisce in fondo al sacco!

74' - Traversa Spartak! Bocchetti va ad un passo dal gol: si fa trovare pronto sugli sviluppi di calcio di punizione, ma il suo colpo di testa sbatte sul legno.

20.49 - FINE PARTITA!

18.40 - Tra 15 minuti scenderà in campo anche la Lazio. Per la diretta testuale dettagliata del match tra biancocelesti e Olympique Marsgilia vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi il proseguimento del cammino europeo della squadra di Simone Inzaghi.

18.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.