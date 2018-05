LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: vince il Getafe, Ben Yedder trascina Siviglia

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

20.22 - Terminano tutti i match!

LAS PALMAS-GIRONA 1-2

18.30 - INIZIA LA GARA!

5' - GOL DEL GIRONA! A SEGNO STUANI! Portu va al cross, Stuani controlla e calcia in maniera precisa: il portiere non ci arriva ed è subito vantaggio!

13' - Calcio di rigore per il Las Palmas! Fallo di Pere Pons, che si becca anche il giallo.

14' - GOL DEL LAS PALMAS! CALLERI PAREGGIA I CONTI! Va l'ex Boca dagli undici metri: conclusione centrale, il portiere sceglie un angolo e viene beffato!

21' - Arriva il prima giallo della partita: se lo becca Aday.

29' - Ramirez spedisce un cross in mezzo all'area che viene però spazzato da un avversario.

36' - Palla nello spazio per Calleri, beccato però in offside.

40' - Halilovic mette in mezzo un cross invitante ma la difesa intercetta il pallone.

42' - GIRONA DI NUOVO IN VANTAGGIO! DOPPIETTA DI STUANI! Erroraccio della difesa, che regala la sfera a Stuani. L'uruguayano ringrazia e davanti al portiere non sbaglia!

19.16 - FINE PRIMO TEMPO!

19.31 - INIZIA LA RIPRESA!

50' - Tentativo di Halilovic da fuori area, ma il portiere è attento e devia in angolo.

59' - Giallo per Etebo.

66' - Problemi fisici per Cabrera, costretto a lasciare il terreno di gioco. Aveva già stretto i denti in precedenza, ora esce e al suo posto entra Gil.

73' - Qualche problema fisico per Lozano, ma lui riesce a restare in campo per ora.

80' - Non ce la fa più Lozano: al suo posto Borja Garcia.

86' - Palla in profondità per Olunga, beccato però in offside.

20.21 - FINE PARTITA!

MALAGA-GETAFE 0-1

18.30 - INIZIA LA GARA!

6' - Palla in profondità per Success, beccato però in posizione irregolare.

12' - Sugli sviluppi di un corner Angel salta in terzo tempo e impatta il pallone: la sfera esce larghissima.

20' - La gara si fa più cattiva: tanti falli sia da un lato che dall'altro.

26' - Lestienne va alla battuta di una punizione da posizione defilata: la sfera termina direttamente fuori, il suo era un tentativo di cross.

35' - Arriva il primo giallo della partita: è all'indirizzo di Luis Hernandez.

42' - Robles va via sulla fascia, guadagna il fondo e va al cross: Guaita esce e fa sua la sfera.

19.16 - FINE PRIMO TEMPO!

19.31 - INIZIA LA RIPRESA!

54' - Giallo per Adrian.

61' - Shibasaki va via sulla fascia e fa partire il traversone, ma Prieto esce e fa sua la sfera.

68' - Cross al centro, Lestienne trova lo spazio per calciare e mira l'angolino: la palla si spegne sul fondo.

72' - Calcio di rigore per il Getafe! Fallo e giallo per Diego Gonzalez.

73' - GOL DEL GETAFE! VANTAGGIO DI REMY! E' il francese che parte dal dischetto: battuta angolatissima che termina in fondo al sacco!

80' - Giallo per Angel.

84' - Viene ammonito anche Iturra.

20.21 - FINE PARTITA!

SIVIGLIA-ALAVES 1-0

18.30 - INIZIA LA GARA!

5' - Sandro Ramirez vicino al gol: cross per il talento spagnolo, che trova lo spazio per calciare ma spedisce a lato.

14' - Palo Alaves! Ruben Sobrino si esibisce in un'azione personale, arriva nei pressi dell'area e calcia: la sfera impatta sul montante.

22' - Vazquez trasferisce il pallone a Wissam Ben Yedder che non riesce però a concludere.

28' - GOL DEL SIVIGLIA! SEGNA SEMPRE BEN YEDDER! Dopo un bel pallone lavorato sulla destra, grande imbucata di Vazquez in area per Ben Yedder, che si ritrova a tu per tu col portiere. Da lì lui non sbaglia: palla all'angolino e 1-0!

35' - Roque Mesa crossa in mezzo per Sandro Ramirez che calcia ma spedisce fuori di poco sopra la traversa.

40' - Vazquez riceve in area ed esplode un tiro verso l'incrocio, ma il portiere si supera e dice di no.

19.16 - FINE PRIMO TEMPO!

19.31 - INIZIA LA RIPRESA!

50' - Pizarro imbecca Sandro Ramirez nello spazio, ma quest'ultimo parte da posizione di fuorigioco.

57' - Nolito si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone sul limite dell’area. Il suo tentativo termina di un soffio largo oltre il palo destro.

65' - Sarabia mette in area un cross interessante sugli sviluppi di corner, ma l'estremo difensore allontana il pericolo coi pugni.

72' - Giallo per Pareja.

76' - Viene ammonito anche Adrian.

77' - Pareja batte la punizione e mette al centro, ma allontana la difesa.

85' - Gol annullato a Vazquez! L'ex Palermo aveva gonfiato la rete, ma si alza la bandierina: è offside.

20.21 - FINE PARTITA!

18.00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

17.45 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Liga, la cronaca testuale della trentottesima ed ultima giornata del campionato spagnolo. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.