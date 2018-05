LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: all'OM non basta la vittoria, pari Caen

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

22.50 - Terminano tutti i match!

CAEN-PSG 0-0

21.00 - PARTITI!

3' - Si fa vedere subito il Psg. Finezza di Diarra, che la dà a Meunier sulla destra. Sul suo cross c'è Da Silva ad allontanare.

5' - Grave errore di Pastore, che riceve in area e a porta sguarnita cicca la conclusione: palla a lato.

13' - Nkounkou vicino al gol. Meunier confeziona un cioccolatino in area per il giovane del PSG, che però non dà forza al piattone: il portiere blocca in due tempi.

20' - Dopo un calcio di punizione, la palla rimane lì nel cuore dell'area. Santini è lesto a calciare per primo, ma spedisce a lato.

30' - Mbengue scende sulla sinistra, sterza sul destro e va al cross profondo. Berchiche però raccoglie e fa ripartire il PSG.

37' - Tentativo col mancino da fuori area di Thiago Motta: l'italiano non dà tanta forza e il portiere neutralizza.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

51' - Il PSG fa girare il pallone senza troppi problemi, ma non trova spazi quando vuole affondare.

65' - Genevois scende sulla fascia destra, ma il suo cross viene ribattuto.

73' - Sugli sviluppi di un piazzato Thiago Motta salta più in alto di tutti, ma col colpo di testa spedisce alto sopra la traversa.

81' - Il Caen si fa vedere in attacco. Sugli sviluppi di un corner deviazione provvidenziale di Rabiot, che sventa il pericolo.

22.49 - FINE PARTITA!

DIJON-ANGERS 2-1

21.00 - PARTITI!

15' - Si fa male Reine-Adelaide, che è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Sunu.

22' - VANTAGGIO DEL DIJON! AUTOGOL DI CAPELLE! Grande azione personale di Sliti, che parte dalla fascia sinistra, danza nell'area di rigore in dribbling e col sinistro mette al centro, trova la deviazione di Capelle ed è 1-0!

29' - Giallo per Pavlovic.

47' - Viene ammonito anche Amalfitano.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

53' - GOL DELL'ANGERS! PAREGGIO DI TAIT! Toko-Ekambi serve benissimo Tait, che davanti al portiere calcia e trova l'angolino!

75' - GOL DEL DIJON! NUOVO VANTAGGIO DI TAVARES! Parte sul filo del fuorigioco e riceve l'imbucata, poi a tu per tu col portiere lo trafigge sul palo lontano!

22.49 - FINE PARTITA!

OLYMPIQUE MARSIGLIA-AMIENS 2-1

21.00 - PARTITI!

6' - Sanson fa partire il cross dalla destra, ma sul secondo palo il portiere in tuffo blocca.

11' - GOL DELL'OM! SEGNA SANSON! Imbucata perfetta per il trequartista, che davanti al portiere sceglie il palo lontano e la mette all'incrocio.

19' - RADDOPPIO OM! GOL DI MITROGLOU! Cross al centro, Ocampos colpisce di testa ma respinge il portiere miracolosamente. Sulla ribattuta, da due passi, c'è Mitroglou che ribadisce in rete!

28' - Doppio tentativo del Marsiglia: ci prova prima Thauvin, ma viene murato; poi sinistro di Sanson, ma sulla linea salva un difensore.

31' - GOL DI KONATE'! LA RIAPRE L'AMIENS! Errore della difesa dell'OM, poi gran palla in profondità per l'ex Genoa, che da posizione leggermente defilata trova il sinistro vincente!

35' - Konaté perde copiosamente sangue: l'ex Genoa esce per ricevere le cure mediche del caso.

42' - Thauvin rientra sul sinistro e ci prova a giro, ma non inquadra lo specchio della porta.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

50' - Lopes scende sulla fascia destra, va al cross profondo verso Thauvin, anticipato da un difensore.

55' - Espulso Monconduit! Intervento killer sulla gamba di Ocampos, Amiens in dieci uomini.

61' - Palla in profondità per Sanson, che si impegna ma non riesce a tenere in campo il suggerimento.

70' - L'OM gestisce senza troppi problemi con l'uomo in più. L'Amiens non si vede mai.

80' - Kakouta prova a seminare il panico sulla fascia sinistra. La sua progressione viene però interrotta.

22.49 - FINE PARTITA!

METZ-BORDEAUX 0-4

21.00 - PARTITI!

6' - Palla in profondità per Malcom, ce cerca il velo ma non trova compagni in inserimento.

11' - GOL DEL BORDEAUX! VANTAGGIO DI BRAITHWAITE! Sugli sviluppi dell'angolo l'attaccante anticipa tutti sul primo palo, colpisce il pallone e lo spedisce nel sacco!

17' - GOL DEL BORDEAUX! IL RADDOPPIO E' DI MALCOM! Malcom riceve in area, calcia e batte il portiere siglando il 2-0!

30' - Il Bordeaux fa la partita, senza rischiare praticamente niente e provando anche a segnare il tris.

43' - TRIS DEL BORDEAUX! A SEGNO ANCHE KAMANO! Azione perfetta della formazione ospite, palla in area per Kamano che sigla la rete della sicurezza.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

55' - Gestisce il possesso senza problemi il Bordeaux, che ha il risultato in cassaforte.

64' - Niane accorre fuori area e calcia di prima un pallone proveniente da destra. Il suo tiro finisce sulla traversa.

68' - Giallo per Mandjeck.

78' - POKER DEL BORDEAUX! SEGNA DE PREVILLE! Scende sulla sinistra il numero 12 girondino, che fa partire un cross che si rivela un tiro: la traiettoria sorprende il portiere ed è gol!

22.49 - FINE PARTITA!

NANTES-STRASBURGO 1-0

21.00 - PARTITI!

15' - Ritmi bassi fin qui, poche emozioni ma è la squadra di Claudio Ranieri a fare la partita.

33' - GOL DI DUBOIS! VANTAGGIO DEL NANTES! Cavalcata di Dubois sulla fascia destra, da posizione defilata calcia sul primo palo. Il portiere non è impeccabile e la sfera è dentro!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

60' - Palla in profondità per Girotto, che però non riesce a controllare e l'azione sfuma.

75' - Ritmi bassi in questo secondo tempo.

22.49 - FINE PARTITA!

RENNES-MONTPELLIER 1-1

21.00 - PARTITI!

13' - GOL DI HUNOU! VANTAGGIO RENNES! Gnagnon imbuca perfettamente per Hunou, che a tu per tu col portiere è freddo e lo supera col suo destro!

17' - GOL DEL MONTPELLIER! PAREGGIA MBENZA! Contropiede della formazione ospite. Sio con un gran pallone serve Mbenza dall'altro lato. Controllo, dribbling e tiro di quest'ultimo, palla all'incrocio!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

54' - Giallo per Porsan-Clemente.

70' - Ritmi bassi in questo secondo tempo, poche emozioni sia da un lato che dall'altro.

22.49 - FINE PARTITA!

SAINT ETIENNE-LILLE 5-0

21.00 - PARTITI!

4' - Il Saint-Etienne fa la partita in quest'avvio. Giropalla dei padroni di casa.

7' - GOL DEL SAINT-ETIENNE! A SEGNO BAMBA! Hamouma va via in contropiede sulla sinistra, converge al centro e calcia. Il portiere respinge, ma sulla ribattuta c'è Bamba: da due bassi l'Under 21 non sbaglia.

13' - GOL DEL SAINT-ETIENNE! RADDOPPIO DI HAMOUMA! Selmes lancia da centrocampo per premiare il taglio di Hamouma. Quest'ultimo controlla al bacio in area, calcia e non dà scampo al portiere!

25' - Erroraccio del portiere del Lille, che regala la sfera a Thiago Maia nella sua area.. Quest'ultimo finisce a terra in area, ma per l'arbitro è tutto regolare.

40' - GOL DEL SAINT-ETIENNE! DOPPIETTA DI HAMOUMA! Verticalizzazione perfetta per Hamouma, controllo orientato finissimo e tiro chirurgico che termina in fondo al sacco!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

50' - Hamouma batte un calcio d'angolo e pesca in area Monnet-Paquet: quest'ultimo sfiora sola e non riesce ad indirizzare verso la porta.

62' - POKER DEL SAINT-ETIENNE! TRIPLETTA DI HAMOUMA! Gran palla sulla sinistra per Hamouma, che si porta il passaggio avanti col destro ed esplode un sinistro che non dà scampo al portiere!

65' - IL SAINT-ETIENNE DILAGA! AUTOGOL DI MALCUIT! Tannane calcia con potenza, il portiere respinge addosso a Malcuit, che è sfortunatissimo a spingere la palla nel sacco!

74' - Palla nello spazio per Pierre-Gabriel, che non riesce però ad arrivare sul suggerimento.

22.49 - FINE PARTITA!

TOLOSA-GUINGAMP 2-1

21.00 - PARTITI!

16' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Yago.

31' - Viene ammonito anche Rebocho.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

59' - GOL DEL TOLOSA! VANTAGGIO DI GRADEL! Imbula serve in area Gradel: controllo e tiro del nazionale ivoriano, che inquadra lo specchio e batte il portiere!

63' - IL RADDOPPIO DEL TOLOSA! A SEGNO SANOGO! Scambio al limite dell'area tra Sanogo e Durmaz. L'attaccante si ritrova a tu per tu con l'estremo difensore ed è lucido nella finalizzazione: 2-0!

66' - IL GUINGAMP LA RIAPRE! GOL DI GRENIER! Punizione perfetta di Grenier dai venti metri: il suo tentativo è potente, neanche tanto angolato, ma tanto basta per battere il portiere!

22.49 - FINE PARTITA!

TROYES-MONACO 0-3

21.00 - PARTITI!

2' - Grandsir scende sulla fascia destra, va al cross ma il portiere esce e fa sua la sfera.

4' - Sugli sviluppi di un corner Grandsir colpisce col destro all'altezza del secondo palo: il suo piattone termina a lato.

13' - Nivet va alla battuta di un angolo: deviazione in area, ma la palla sibila a lato.

22' - GOL DI RONY LOPES! VANTAGGIO DEL MONACO! Tielemans esplode il tiro da fuori, ma il portiere respinge sul sinistro di Rony Lopes: a porta sguarnita quest'ultimo non sbaglia!

30' - Palla sul lato corto dell'area a Bessama. Subasic però gli esce sui piedi e devia in angolo.

44' - Moutinho batte un calcio d'angolo e mette in area, ma c'è il fallo in attacco.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.01 - RIPARTITI!

51' - Proteste del Monaco. Contatto dubbio nell'area di rigore del Troyes, ma per l'arbitro è tutto regolare.

60' - Adesso il Monaco gestisce il risultato senza troppi problemi.

71' - GOL DEL MONACO! ANCORA RONY LOPES! Rony Lopes triangola con Sidibé in zona centrale, poi si accentra ed esplode il destro: portiere non impeccabile e palla nel sacco!

80' - Il Troyes prova a riaprirla. Pelé va via sulla fascia, sterza e appoggia a Niane: il tiro di quest'ultimo è da dimenticare, palla alle stelle.

92' - TRIS DEL MONACO! PRIMA GIOIA PER MBOULA! Falcao appoggia all'ex Barcellona, che cambia passo, supera il marcatore, entra in area e batte l'estremo difensore avversario!

22.49 - FINE PARTITA!

20.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.15 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Ligue 1, la cronaca testuale della trentaduesima giornata del campionato francese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.