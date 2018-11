LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: vincono Nizza e Saint-Étienne

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

22.00 - Sono finite tutte le gare delle ore 20.00. Vediamo la nuova classifica: PSG 36 (*), Lilla 26, Montpellier 25, Lione 24, Saint-Étienne 23, Nizza 20, Marsiglia 19 (*), Strasburgo 18, Reims 17, Nantes 15 (*), Bordeaux 15 (*), Angers 15, Rennes 15 (*), Nimes 14, Tolosa 14, Amiens 13, Caen 11 (*), Dijon 11 (*), Monaco 7 (*), Guingamp 7.

(*): una partita in meno

ANGERS - MONTPELLIER 1-0

20.00 - SI PARTE!

7' - Le due squadre non hanno ancora creato azioni da gol, ancora stanno prendendo le misure.

10' - N'Doye ci prova di testa, ma la conclusione termina direttamente sul fondo.

12' - Cartellino giallo per Laborde (MON), primo ammonito del match.

30' - Ci sono davvero pochissime emozioni da gol in questo match, punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

45' - Un solo minuto di recupero.

20.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

50' - Cartellino giallo anche per Delort (MON).

53' - Der Zakarian manda in campo Piriz, esce Le Tallec. Primo cambio per gli ospiti.

64' - Il Montpellier prova a premere sull'acceleratore, ma la difesa di casa chiude molto bene gli spazi.

70' - THOMAS!!! L'ANGERS SBLOCCA IL MATCH!!! Sugli sviluppi di un corner il numero 24 salta più in alto di tutti e sblocca il match!!!

76' - Secondo cambio per gli ospiti, Skuletic entra al posto di Mollet.

77' - Doppio cambio per i padroni di casa: Lopez e Kanga Aka entrano al posto di Bahoken e Reine-Adelaide.

82' - Ultima scelta in casa Montpellier: entra Sambia, esce Lasne.

86' - L'Angers cerca di tenere il vantaggio, gli ospiti provano il tutto per tutto.

90' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

91' - Cartellino giallo anche per N'Doye (ANG).

21.49 - FINISCE IL MATCH!!! Ottima vittoria per i padroni di casa, che salgono a quota 15. Si ferma il Montpellier, che ora rischia di perdere la terza posizione.

NIMES - NIZZA 0-1

20.00 - SI PARTE!

5' - BOZOK SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il Nimes spreca la prima occasione, l'attaccante di casa non trasforma dal dischetto!

14' - Primo giallo del match, ammonito Maouassa (NIM).

17' - Cartellino giallo anche per Daniel Barbosa (NIZ).

20' - CARTELLINO ROSSO PER IL NIMES!!! Maouassa riceve il secondo giallo e viene espulso!!!

29' - Altro ammonito del match, giallo anche per Mario Balotelli (NIZ).

47' - CLAMOROSO!!! SECONDO ROSSO PER IL NIMES!!! Espulso anche Landre!!!

49' - Primo cambio per i padroni di casa: Lybohy è entrato al posto di Bozok.

20.51 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.07 - SI RIPARTE!

46' - Cambio anche per il Nizza: in campo Ganago, esce Danilo.

46' - Secondo cambio anche per i padroni di casa. Entra Paquiez, esce Guillaume.

55' - Balotelli ci prova ancora, ma non trova lo specchio della porta. Serata amara per Supermario.

57' - Cartellino giallo anche per Herelle (NIZ).

61' - ATTAL!!! IL NIZZA PASSA IN VANTAGGIO!!! Azione prolungata, alla fine l'esterno del Nizza trova il diagonale vincente da due passi!!!

66' - Cartellino giallo anche per Jallet (NIZ).

73' - Ammonizione anche per Maolida (NIZ), dopo un fallo in attacco.

75' - Mario Balotelli esce tra i fischi, al suo posto Makengo.

82' - Terzo cambio in casa Nimes: esce Thioub, al suo posto Alioui.

87' - Ultimo cambio per il Nizza: esce Maolida, entra Walter.

90' - Ci saranno quattro minuti di recupero.

91' - Giallo per Valls (NIM).

94' - Cartellino anche per Savanier (NIM).

21.57 - FINISCE IL MATCH!!! Finisce un match incredibile allo Stade des Costières, il Nizza vince a fatica nonostante i due uomini in più. Balotelli e compagni raccolgono la terza vittoria consecutiva.

SAINT-ÉTIENNE - REIMS 2-0

20.00 - SI PARTE!

1' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I PADRONI DI CASA SBLOCCANO IL MATCH!!! Debuchy, su un cross in area di rigore, colpisce di testa e supera Mendy!!!

19' - Chavalerin (REI) commette fallo, è lui il primo ammonito del match.

23' - Debuchy, dopo il fallo subito, è rientrato in campo tra gli applausi del pubblico.

27' - Cartellino giallo anche per Hamouma (ASS).

35' - Khazri prova la percussione centrale: tiro angolato, ma non fortissimo. Mendy blocca senza problemi.

40' - KHAZRI!!! I PADRONI DI CASA RADDOPPIANO!!! Gran giocata di Selnaes in fase offensiva, passaggio per il numero 10 che scaraventa in porta un diagonale violentissimo!!!

20.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.04 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio in casa Saint-Étienne: esce Perrin, entra Gabriel.

61' - Anche il Reims ha effettuato il suo primo cambio: Ojo entra al posto di Oudin.

67' - Terzo ammonito del match, giallo anche per Diony (ASS).

71' - Gli ospiti mandano in campo Dia al posto di Dingome.

72' - È arrivato il momento anche di Monne-Paquet: esce Diony, appena ammonito.

80' - CABELLA! PADRONI DI CASA VICINI AL 3-0! Gran giocata del numero 7, palla di poco sul fondo!

81' - Terzo giallo per il Saint-Étienne, ammonito Gabriel.

81' - Terzo cambio per il Reims: dentro Hyun-Jun Suk, esce Cafaro.

87' - Ultima scelta anche per Gasset: entra Salibur, esce Hamouma.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

21.53 - FINISCE IL MATCH!!! Seconda vittoria consecutiva per il Saint-Étienne, che si piazza in quinta posizione. Il Reims rimane in nona posizione.

TOLOSA - AMIENS 0-1

20.00 - SI PARTE!

3' - TRAVERSA DI GRADEL! Grandissima occasione per i padroni di casa, ma la conclusione impatta sul legno!

14' - ANCORA GRADEL! Altra occasione per il Tolosa! Gran conclusione dell'esterno sinistro, Gurtner si oppone!

23' - Poche occasioni da gol fino a questo momento, l'Amiens tiene il pareggio in casa del Tolosa.

27' - Leya ci prova di testa, ma Gurtner blocca la sfera senza nessun problema.

29' - BLIN SBLOCCA IL MATCH!!! Grandissima azione in velocità da parte dell'Amiens, con la conclusione rasoterra del numero 17!!!

31' - Arriva il primo giallo del match, ammonito Adenon (AMI).

45' - Giallo anche per Sidibe (TOL).

20.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

54' - Primo cambio in casa Amiens: entra Otero, esce Gouano.

58' - Primo cambio anche per il Tolosa: esce Sidibe, entra Dossevi.

67' - Gradel segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

71' - Secondo cambio per Pelissier: esce Ganso, al suo posto El Hajjam.

80' - Mubele è la seconda scelta del Tolosa, esce dal campo Leya.

81' - Secondo giallo per i padroni di casa, ammonito anche Gradel.

81' - Terzo ed ultimo cambio in casa Amiens: esce Ghoddos, al suo posto Mendoza.

90' - Cartellino giallo anche per Cahuzac (TOL).

90' - Saranno sei i minuti di recupero in questo secondo tempo.

21.52 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa lasciano tre punti importanti, l'Amiens riesce a smuovere la classifica e portarsi momentaneamente fuori dalla zona rossa.

19.57 - Le squadre si stanno preparando per scendere in campo, tra poco il calcio di inizio.

19.45 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.00.

19.35 - Questa sera seguiremo Angers-Montpellier, Nimes-Nizza, Saint Etienne- Reims e Tolosa-Amiens. I biancoverdi si giocano il quarto posto con il Lione, il Montpellier vuole la Champions League.

19.30 - Il tredicesimo turno di campionato si è aperto con il match tra Lille e Strasburgo. Un pareggio a reti inviolate, con entrambe le squadre che hanno smosso la classifica. Nell'anticipo delle ore 17.00, il Lione si è imposto 4-2 contro il Guingamp.

19.25 - Sarà un turno importantissimo, sotto ogni punto di vista. Gentili lettori di TMW, questa sera seguiremo live tutte le partite delle ore 20.00 della tredicesima giornata di Ligue 1.