LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Montpellier frena a Guingamp, pari Angers al 94'

Risultati e marcatori della 9a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare della nona giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.55 - Domani sera si concluderà il turno con il derby dell’Atlantico fra Bordeaux e Nantes, in programma alle 15, Monaco-Rennes e Olympique Marsiglia-Caen, in campo alle 17, e PSG-Lione alle 21.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Dijon 1-0

Angers-Strasburgo 2-2

Guingamp-Montpellier 1-1

Nimes-Reims 0-0

AMIENS-DIJON 1-0

20.00 - Si parte.

3' - Sliti!! Occasione per il Dijon!! Conclusione dalla distanza di Sliti con il pallone che si perde di poco sul fondo.

8' - Risponde l'Amiens con una conclusione dalla distanza di Konaté che termina lontano dallo specchio della porta.

14' - Said atterra Monconduit all'altezza della linea mediana del campo. Ci sarà un calcio di punizione per l'Amiens.

20' - Se ne sono andati i primi venti minuti di gioco ad Amiens. Reti ancora inviolate fra i padroni di casa e il Dijon.

25' - Padroni di casa in avanti con una conclusione di Bodmer dalla distanza, il suo mancino si perde in curva.

29' - Jeannot!! Torre di testa di Said per l'esterno del Dijon ma il suo destro si perde sopra la traversa.

36' - Palo di Jeannot!! Dijon ad un passo dal vantaggio!! Azione ancora nata da Said che serve l'esterno, la sua conclusione si stampa sul montante.

40' - Gol di Ghoddos!! Amiens in vantaggio!! La legge del calcio è sempre spietata: gol sbagliato, gol subito. Su calcio di punizione, Ganso serve Ghoddos che calcia dalla distanza insaccando il pallone sotto la traversa.

20.46 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Amiens in vantaggio 1-0 contro il Dijon.

21.02 - Riprende il match.

48' - Ghoddos!! Conclusione dalla distanza dell'esterno dell'Amiens, pallone che si perde sopra la traversa.

52' - Si fa vedere il Dijon con un traversone di Sliti per la testa Lautoa ma la sfera viene respinta dalla difesa dell'Amiens.

58' - Said!! Occasione per il Dijon!! Jeannot trova il suo centravanti all'interno dell'area di rigore, ma la sua conclusione trova l'ottima riposta di Gurtner.

62' - Si fa vedere ancora il Dijon con una conclusione di Said respinta da un giocatore della formazione di casa.

69' - Amiens in avanti. Lancio profondo di Ganso per lo scatto di Otero ma è tutto fermo per una posizione irregolare.

75' - Pericoloso il Dijon con mancino di Gourcuff dentro l'area di rigore ma la sfera si perde sul fondo.

81' - Dijon in avanti con un lancio di Amalfitano per lo scatto di Rosier ma l'esterno biancorosso viene colto in offside.

85' - Said!! Occasione per il Dijon!! Colpo di testa dell'attaccante ospite su cross di Abeid, Gurtner salva con un grande guizzo.

21.51 - Finisce qui. L'Amiens batte 1-0 davanti al proprio pubblico il Dijon.

ANGERS-STRASBURGO 2-2

20.00 - Fischio d’inizio del match.

2' - Gol di Mothiba!! Strasburgo in vantaggio!! Passaggio filtrante di Da Costa che libera l'attaccante in area di rigore. La sua conclusione è angolata e porta in vantaggio gli alsaziani.

9' - Calcio di rigore per l'Angers!! Che inizio di gara! Reine-Adelaide viene atterrato all'interno dell'area da Lala, nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per i padroni di casa.

11' - Para Sels!! Mangani si presenta dal dischetto ma la sua conclusione viene respinta nell'angolino dal portiere dello Strasburgo.

18' - Kanga!! Calcio d'angolo per l'Angers affidato a Mangani, il suo cross è per il centravanti che, di testa, spedisce alto.

23' - Thomas!! Mangani inventa un cross al bacio per la testa di Thomas, si chiude la difesa dello Strasburgo.

28' - Ci prova ancora l'Angers che cerca il pareggio ma il mancino di Manceau dalla distanza si spegne sul fondo.

33' - Martin!! Occasione per lo Strasburgo!! Lampo degli ospiti con una conclusione dalla distanza di Martin, Butelle si distende e salva la sua porta.

40' - Ancora Mothiba!! Raddoppio dello Strasburgo!! Passaggio illuminante di Carole per l'attaccante che fredda da posizione ravvicinata Butelle.

44' - Traoré!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del difensore su cross di Mangani in seguito ad un calcio di punizione. Pallone alto.

20.48 - Non c'è più tempo. Finisce qui primo tempo con lo Strasburgo avanti 2-0 sul campo dell'Angers.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

46' - Tait!! Occasione per l'Angers!! Pericolosi i padroni di casa con l'attaccante che conclude dopo un assist di Samba, Sels si distende e devia in corner.

51' - Tait si incarica della battuta di un calcio d'angolo, Thomas stacca di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

56' - Si fa vedere l'Angers con una conclusine dalla distanza di Pajot che non crea problemi alla porta difesa da Sels.

60' - Gol di Capelle!! Accorcia le distanze l'Angers!! Reine-Adelaide serve in area l'esterno bianconero che fulmina Sels e riapre il match.

66' - Spinge l'Angers con N'Doye ma la sua conclusione dalla distanza si perde abbondantemente sul fondo.

70' - Venti minuti alla fine del match. Strasburgo avanti 2-1 contro l'Angers.

76' - Sels impiega troppo tempo per rimettere in gioco il pallone e viene ammonito dal direttore di gara.

80' - Mitrovic!! Strasburgo vicino al tris!! Colpo di testa di Mitrovic su cross di Thomasson, Butelle salva tutto e mette in corner.

85' - Si fa vedere lo Strasburgo con una conclusione alla distanza di Caci che si perde a fondo campo.

93' - Gol di Thomas!! Pareggia l'Angers!! All'ultimo istante la formazione di casa trova il 2-2 con un colpo di testa da posizione decentrata di Thomas su cross di Tait.

21.53 - Cala il sipario su una sfida affascinante. L'Angers trova il 2-2 nel finale contro lo Strasburgo dopo essere andato in svantaggio per 2-0.

GUINGAMP-MONTPELLIER 1-1

20.00 - Inizia la sfida.

7' - Rosso per Thuram!! Guingamp in dieci!! Si mette subito in salita la partita dei rossoneri con l'attaccante che, punito dal VAR, colpisce Congré.

11' - Skhiri!! Destro violento da fuori area del centrocampista arancioblu, Johnsson alza sopra la traversa.

17' - Spinge il Montpellier con un cross di Mollet per la testa di Laborde che però non inquadra lo specchio della porta.

19' - Ancora ospiti in avanti con un traversone di Oyongo ancora per la testa di Laborde, Johnsson blocca sicuro la sfera.

25' - Violento destro dal fuori area di Mollet, si immola la difesa del Guingamp che respinge la conclusione.

30' - Gol di Delort!! Montpellier in vantaggio!! Era nell'aria il gol ed è arrivato con un bel pallone a rimorchio di Aguilar per il centravanti arancioblu che di destro supera Johnsson.

38' - Doppio giallo per Mollet!! Montpellier in dieci!! Si ristabilisce la parità a Guingamp con Mollet che, già ammonito, commette fallo su Rebocho.

20.47 - Squadre negli spogliatoi al "Roudourou". Montpellier avanti 1-0 sul campo del Guingamp.

21.01 - Fischio d’inizio della ripresa.

49' - Ci prova il Guingamp con un lancio di Deaux per Ikoko ma è tutto fermo per una sua posizione di fuorigioco.

55' - Spingono con generosità i padroni di casa ma la conclusione dalla distanza di Julan viene respinta dalla difesa del Montpellier.

60' - Julan!! Guingamp vicino al pareggio!! Benezet serve Julan che da buona posizione calcia alto sopra la traversa.

61' - Aguilar!! Che occasione per il Montpellier!! Sul capovolgimento di fronte Aguilar conclude verso la porta ma mette incredibilmente alto.

64' - Gol di Benezet!! Pareggia il Guingamp!! Deaux serve Benezet all'interno dell'area di rigore, la sua conclusione batte Lecomte.

68' - Adesso il Guinagmp spinge sulle ali dell'entusiasmo. Rebocho conclude con violenza dalla distanza, si salva la difesa del Montpellier.

74' - Didot guadagna un calcio di punizione da posizione interessante per un intervento scorretto di Delort. Spinge il Guingamp.

77' - Delort cerca la conclusione dalla lunga distanza ma il pallone termina molto lontano dalla porta di Johnsson.

82' - Attacca a testa bassa il Guingamp con N'Gbakoto che calcia in porta dalla distanza, si immola la retroguardia ospite.

88' - Intervento falloso di N'Gaboto ai danni di Congré, ci sarà un calcio di punizione in favore del Montpellier.

21.49 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Guingamp e Montpellier si spartiscono la posta in palio: 1-1 il finale.

NIMES-REIMS 0-0

20.00 - Iniziato il primo tempo.

3' - Parte subito forte il Reims con un lancio lungo di Foket per Chavarria che viene però fermato dall'assistente in posizione irregolare.

10' - Palo di Kamara!! Occasione per il Reims!! Chavarria appoggia per Kamara che calcia con violenza con il mancino ma la sfera impatta contro il montante della porta di Bernardoni.

13' - Oudin!! Sugli sviluppi di un corner, traversone di Cafaro per il numero 18 del Reims che calcia alto con il destro.

20' - Ospiti propositivi con un cross di Bobichon per la testa di Ripart ma il pallone si perde sul fondo.

25' - Chavarria si divora il vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, il centravanti del Reims calcia di destra da posizione ravvicinata ma calcia incredibilmente alto.

31' - Cafaro prepara il destro dalla distanza e calcia con violenza ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

33' - Depres!! Occasione per il Nimes!! L'attaccante di casa colpisce di testa su cross di Thioub ma il pallone esce di un soffio sul fondo.

38' - Ottimo recupero di Romao che subisce anche la scorrettezza di Ripart. Punizione per il Reims.

20.46 - Finisce qui il primo tempo con Nimes e Reims ferme sul punteggio di 0-0.

21.01 - Si riparte.

46' - Kamara!! Traversone di Konan per la testa dell'attaccante del Reims, ma il pallone si perde alto sopra la traversa.

53' - Intervento falloso di Depres ai danni di Konan, ci sarà un calcio di punizione in favore della formazione ospite.

56' - Nimes in avanti con un destro dalla distanza di Briancon che però si perde abbondantemente sul fondo.

62' - Cafaro!! Rasoiata del trequartista del Reims dall'interno dell'area di rigore, Bernardoni mette in calcio d'angolo.

66' - Briancon!! Occasione per il Nimes!! Il difensore centrale stacca più in alto di tutti su cross di Bobichon, para sotto la traversa Mendy.

72' - Bouanga!! Occasione per il Nimes!! Ancora padroni di casa pericolosi con un destro di Bouanga messo in calcio d'angolo da Mendy.

80' - Siamo entrati negli ultimi dieci di match con Nimes e Reims ancora ferme sullo 0-0.

88' - Spinge il Nimes con Thioub ma il suo tentativo di cross viene deviato in corner da Konan.

21.50 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi: reti bianche fra Nimes e Reims.

19.57 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo l'ingresso sui rispettivi campi. Fra poco al via le gare.

19.35 - Sono quattro le gare in programma questa sera, calcio d'inizio alle 20:

Amiens-Dijon

Angers-Strasburgo

Guingamp-Montpellier

Nimes-Reims

19.34 - La giornata si è aperta con il pareggio di ieri sera fra Tolosa e Nizza, 1-1 il finale, e il successo di questo pomeriggio del Lille sul Saint-Etienne per 3-1.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la nona giornata di Ligue 1.