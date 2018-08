LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pari Monaco e Nizza, ok Rennes e Montpellier

Risultati e marcatori della 2a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

21.55 - Domani sera si concluderà il turno con Strasburgo-Saint-Etienne, in programma alle 15, Tolosa-Bordeaux, in campo alle 17, e Nimes-Olympique Marsiglia alle 21.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Montpellier 1-2

Caen-Nizza 1-1

Dijon-Nantes 2-0

Monaco-Lille 0-0

Rennes-Angers 1-0

AMIENS-MONTPELLIER 1-2

20.00 - Si parte.

1' - Lancio profondo di Lecomte alla ricerca di Delort. L'attaccante del Montpellier viene colto in posizione irregolare.

9' - Si fanno vedere i padroni di casa con un pallone di Gnahore per Mendoza ma la sua conclusione termina abbondantemente alta sopra la traversa.

16' - Delort!! Montpellier pericoloso con l'attaccante ex Tolosa che calcia dalla distanza, il pallone si perde di poco sul fondo.

22' - Non si risparmiano le due formazioni. Intervento falloso di Laborde ai danni di Mendoza. Punizione per l'Amiens.

26' - Ancora Delort!! Occasione per il Montpellier!! Destro dalla distanza dell'ex Tolosa con il pallone che esce di poco sul fondo.

31' - Otero!! Conclusione dalla distanza di Otero, il pallone viene deviato in calcio d'angolo da Aguilar.

38' - Intervento falloso di Lasne ai danni di Mendoza. Calcio di punizione per l'Amiens.

43' - Il Montpellier vuole chiudere in avanti questo primo tempo ma il mancino di Mollet esce abbondantemente a lato.

20.47 - Finisce senza reti il primo tempo fra Amiens e Montpellier.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

47' - Amiens in avanti con El Hajjam che crossa alla volta di Gnahore ma il suo colpo di testa si spegne a lato.

52' - Gol di Mollet!! Montpellier in vantaggio!! Destro dalla distanza del trequartista arancioblu con il pallone che si insacca nell'angolino.

59' - Arriva la risposta dell'Amiens con Diabassy che conclude dalla distanza ma la sfera si perde sul fondo.

60' - Ganohre!! Colpo di testa del giocatore dell'Amiens sugli sviluppi di un cross di Mendoza. Lecomte si supera e mette in calcio d'angolo.

66' - Otero!! Sugli sviluppi di un'azione di corner, Otero conclude dalla distanza calciando però alto.

72' - Gol di Skhiri!! Il raddoppio del Montpellier!! Mollet serve Skhiri dall'interno dell'area, la sua conclusione viene inizialmente respinta da Gurtner che nulla può sul tap in dello stesso giocatore.

80' - Calcio di rigore per l'Amiens!! Tocco di mano di Hilton all'interno dell'area, nessun dubbio per il direttore di gara.

82' - Gol di Konaté!! L'Amiens accorcia le distanze!! Conclusione precisa di Konaté e la formazione di casa si rifa sotto.

87' - Ultimi tre minuti di gara con il Montpellier avanti 2-1 sul campo dell'Amiens.

21.51 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Montpellier espugna 2-1 il campo dell'Amiens.

CAEN-NIZZA 1-1

20.00 - Fischio d’avvio.

4' - Lees-Melou!! Occasione per il Nizza!! Assist di Saint-Maximin per Lees-Melou, il cui sinistro viene neutralizzato nell'angolino da Samba.

13' - Caen propositivo con un colpo di testa di Ninga all'interno dell'area di rigore, si salva la retroguardia del Nizza.

19' - Intervento falloso di Lees-Melou ai danni di Imorou. Il direttore di gara assegna una punizione per il Caen.

24' - Caen ancora in avanti con un colpo di testa di Tchokounte, ma la sfera viene respinta dalla difesa rossonera.

30' - Peeters vede Oniangué da fuori area. Il calciatore del Caen fa partire un tiro che non crea problemi alla porta di Cardinale.

37' - Tameze!! Occasione per il Nizza!! Colpo di testa del centrocampista rossonero su corner battuto da Cyprien. La sfera sorvola di poco la traversa.

41' - Burner!! Nizza pericoloso!! Destro dalla distanza del difensore rossonero, il pallone esce di un nulla sul fondo.

45' - Ultima occasione del primo tempo per il Caen con una conclusione di destro di Fajr, facile preda di Cardinale.

20.47 - Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre al riposo. E' 0-0 il punteggio fra Caen e Nizza.

21.01 - Il direttore di gara dà il via alla ripresa.

48' - Ci prova subito il Caen con una conclusione dalla distanza che però termina di molto sul fondo.

50' - Calcio di rigore per il Caen!! Intervento falloso di Herelle ai danni di Tchokounte all'interno dell'area. Massima punizione per i padroni di casa.

51' - Gol di Bammou!! Caen in vantaggio!! Esecuzione impeccabile di Bammou che non lascia scampo a Cardinale.

56' - Intervento scorretto di Peeters ai danni di Danilo, calcio di punizione in favore del Nizza.

63' - Nizza in avanti con un colpo di testa di Cyprien sugli sviluppi di un corner. Nessun problema per Samba che blocca.

70' - Ancora Nizza pericoloso con una botta dalla distanza di Lees-Melou che non impensierisce Samba.

75' - Spinge il Caen con Deminguet che serve NInga in profondità. Tutto fermo per una posizione di fuorigioco di quest'ultimo.

81' - Gol di Ganago!! Il pareggio del Nizza!! Cross di Boscagli per il numero 14 rossonero che di testa supera Samba.

86' - Ganago!! Colpo di testa dell'autore del pari rossonero che questa volta si spegne sul fondo.

21.52 - Finisce qui. Il Nizza pareggia 1-1 sul capo del Caen.

DIJON-NANTES 2-0

20.00 - Inizia la sfida.

1' - Sammaritano!! Colpo di testa dell'esterno d'attacco del Dijon su cross di Rosier, ottima la risposta di Tatarusanu che respinge sotto la traversa.

5' - Sliti!! Ancora Dijon con Sliti che calcia dalla lunga distanza, ancora una volta Tatarusanu è provvidenziale a negare la gioia del gol all'avversario.

8' - Gol di Tavares!! Dijon in vantaggio!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Haddadi effettua una sponda di testa per l'attaccante che tutto solo mette il pallone in rete.

16' - Dialogano Lima e Sala. Sul lancio del centrocampista, l'attaccante gialloverde viene colto dall'assistente in posizione irregolare.

23' - Ancora Tavares in azione. L'attaccante, lanciato in profondità da Rosier, viene però fermato per offside.

30' - Intervento falloso di Loiodice ai danni di Touré. Calcio di punizione in favore del Nantes.

34' - In avanti il Dijon con un destro dalla distanza di Jeannot, il pallone si infrange sulla gambe della difesa del Nantes.

39' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rongier pennella un pallone per Diego Carlos, ma il suo colpo di testa si spegna sul fondo.

42' - Jeannot!! Che conclusione dalla distanza del giocatore del Dijon, imbeccato da Abeid, ma il pallone esce a lato non di molto.

20.46 - Il direttore manda le squadre negli spogliatoi. Dijon avanti 1-0 sul Nantes, decide Tavares.

21.01 - Riprende il match.

49' - Il Nantes parte forte in questa seconda frazione di gara. Conclusione dalla distanza di Lima respinto dalla retroguardia del Dijon.

54' - Risponde il Dijon con una conclusione dalla distanza di Jeannot che però si perde sul fondo.

59' - Qualche scorrettezza di troppo in campo. Intervento falloso di Coulibaly su Jeannot, punizione per il Dijon.

63' - Si fa vedere il Nantes con un destro dalla distanza di Diego Carlos con il pallone che non crea problemi alla porta di Runarsson.

68' - Che occasione per Sliti!! Dijon ad un passo dal raddoppio!! Assist al bacio di Tavares per il proprio compagno di reparto che da posizione ravvicinata calcia fuori.

73' - Gol di Tavares!! Il raddoppio del Dijon!! Calcio di punizione delicato di Tavares che termina alle spalle di Tatarusanu.

76' - Calcio di rigore per il Dijon!! Intervento giudicato falloso di Touré ai danni di Tavares. Rosso per il giocatore del Nantes.

77' - Rigore revocato!! Il direttore di gara osserva il VAR e concede il calcio di punizione, resta il rosso per Touré.

78' - Sliti!! Occasione per il Dijon!! Gran botta dalla distanza di Sliti, Tatrusanu si distende e para.

84' - Sammaritano!! Occasione per il Dijon!! Adesso la formazione di casa gioca sul velluto. Abeid serve Sammaritano che impegna e non poco Tatarusanu con un diagonale ravvicinato.

90' - Sugli sviluppi di un corner Gourcuff serve Abeid che calcia dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta.

21.52 - Non c'è più tempo. Il Dijon supera 2-0 il Caen.

MONACO-LILLE 0-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

6' - José Fonte!! Occasione per il Lille con un colpo di testa del difensore portoghese sugli sviluppi di un corner con il pallone che esce sopra la traversa.

12' - Soffre il Monaco, ci prova il Lille con una conclusione dalla distanza di Xeka, ma la sfera si perde abbondantemente a lato.

18' - Spinge il Lille con Bamba sulla corsia di sinistra. L'esterno d'attacco biancorosso viene fermato in corner da Toure.

26' - Lille in avanti con Benzia che pesca in area Celik ma la sua conclusione è completamente fuori bersaglio. Si ripartirà da una rimessa dal fondo.

31' - Ancora Lille!! Benzia scarica all'indietro per Thiago Mendes. Il centrocampista scaglia un destro che si perde alto sopra la traversa.

37' - Gli ospiti giocano decisamente meglio e provano spesso la conclusione. Destro di Benzia, si oppone però la retroguardia del Monaco.

41' - Prova a rendersi pericoloso il Monaco con una conclusione di Tielemans che non porta i frutti sperati.

20.45 - Finisce qui il primo tempo al "Louis II" con Monaco e Lille ferme sullo 0-0.

21.02 - Seconda frazione al via.

48' - Lille in avanti con Bamba che viene atterrato da Toure. Ci sarà un calcio di punizione per gli ospiti.

52' - Risponde immediatamente il Monaco con una conclusione di Lopes che si spegne sul fondo di molto.

55' - Benaglio salva il Monaco!! Occasione per il Lille!! Conclusione dalla distanza di Benzia ma il portiere svizzero vola a mettere in corner.

59' - Alza il proprio baricentro il Monaco con Jovetic. L'ex Fiorentina e Inter calcia in porta ma il pallone viene respinto.

61' - Che occasione per Falcao!! Rony Lopes crossa al centro perla testa di Toure. L'incornata viene respinta e termina sui piedi ancora dell'esterno biancorosso che pennella per il colombiano. Il suo colpo di testa termina incredibilmente a lato.

66' - Jovetic!! Sale in cattedra il Monaco con una conclusione dell'ex viola e nerazzurro che si perde sul fondo non di molto.

68' - Calcio di rigore per il Monaco!! Il VAR assegna la massima punizione per un fallo, non visto ad occhio nudo dal direttore di gara, di Celik ai danni di Jovetic.

69' - Sbaglia Falcao!! Calcio di rigore non bellissimo del colombiano, Maignan respinge.

73' - Pepe!! Occasione per il Lille!! L'attaccante conclude in maniera insidiosa verso la porta, Benaglio si distende e mette in corner.

78' - Xeka!! Spinge ancora il Lille con Thiago Mendes che serve il suo compagno di reparto ma la sua conclusione termina alta.

84' - Ci prova il Monaco con un lancio di Grandsir per Falcao ma il colombiano termina in posizione irregolare.

89' - Falcao viene servito in profondità ma l'attaccante del Monaco commette fallo ai danni di Xeka.

21.50 - Arriva il fischio finale. Il Lille frena il Monaco imponendogli lo 0-0 al "Louis II".

RENNES-ANGERS 1-0

20.00 - Inizia il primo tempo.

6' - Pajot!! Angers vicino al gol!! Conclusione dall'interno dell'area di rigore del centrocampista bianconero con il pallone che si perde sul fondo non di molto.

8' - Risponde il Rennes con un cross di Sarr per Mexer ma il suo colpo di testa è troppo debole e facile preda di Butelle.

15' - Si fanno vedere ancora una volta i padroni di casa ma Bensebaini non mette precisione nella sua conclusione dalla distanza e il pallone termina alto.

23' - N'Doye!! Ancora Angers pericoloso con una bordata dalla distanza di N'Doye, il pallone lambisce il palo e termina sul fondo.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco. Reti inviolate al Roazhon Park fra Rennes e Angers.

34' - Spinge l'Angers con Tait che vede Fulgini al centro dell'area. Il suo colpo di testa però è decisamente largo e il pallone si perde a lato.

40' - Che occasione per Fulgini!! Cross di Manceau per il numero 10 dell'Angers che da posizione ravvicinata di testa spedisce alto.

20.47 - Il direttore di gara sancisce la fine del primo tempo. Reti bianche fra Rennes e Angers al Roazhon Park.

21.04 - Si riparte.

51' - Lancio profondo per Kanga, l'attaccante dell'Angers però commette fallo ai danni di Gelin. Punizione per il Rennes.

56' - Capelle atterra fallosamente Sarr, ci sarà un calcio di punizione per il Rennes.

60' - Siamo giunti al quarto d'ora della ripresa al Roazhon Park. Reti bianche fra Rennes e Angers.

64' - Calcio di punizione per il Rennes affidato a Grenier ma la sua conclusione è completamente fuori bersaglio.

70' - Intervento falloso di N'Doye ai danni di Grenier, ci sarà un calcio di punizione per il Rennes.

75' - Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Gara bloccata fra Rennes e Angers.

79' - Kanga!! Sponda di Fuligni per la conclusione dalla distanza di Kanga, il pallone termina alto sopra la traversa.

82' - Gol di Sarr!! Rennes in vantaggio!! Destro dell'esterno rossonero dal lato mancino dell'area e pallone che termina nella rete di Butelle.

85' - Ultimi cinque minuti di gara a Rennes con i padroni di casa avanti 1-0 sull'Angers.

21.52 - Il direttore di gara manda le squadre sotto la doccia. Il Rennes supera 1-0 l'Angers.

19.55 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.37 - Alle 20 invece saranno cinque le gare che si disputeranno:

Amiens-Montpellier

Caen-Nizza

Dijon-Nantes

Monaco-Lille

Rennes-Angers

19.35 - Nella giornata di ieri il Reims ha battuto di misura 1-0 il Lione mentre nel match delle 17 il Paris Saint-Germain ha battuto 3-1 il Guingamp.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la seconda giornata di Ligue 1.