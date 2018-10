LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Poker del Nantes, perde ancora il Monaco

Risultati e marcatori della 10a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Caen-Guingamp 0-0

Dijon-Lille 1-2

Nantes-Tolosa 4-0

Reims-Angers 1-1

Strasburgo-Monaco 2-1

CAEN-GUINGAMP 0-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

2' - Prima occasione per il Caen con un colpo di testa di Beauvue su cross di Gradit che però si perde abbondantemente sul fondo.

7' - Risponde il Guingamp con una conclusione dalla distanza di Blas che esce dallo specchio della porta.

15' - Siamo giunti al quarto d'ora di gara a Caen, reti inviolate e poche occasioni.

22' - Intervento falloso di Crivelli ai danni di Keita. Calcio di punizione per il Guingamp.

27' - La partita non ha particolari lampi eccezion fatta per una conclusione di Blas respinta dalla difesa del Caen.

34 - Guilbert atterra Didot nella metà campo avversaria, il direttore di gara assegna una punizione per il Guingamp.

39' - Benezet!! Occasione per il Guingamp!! Pallone a rimorchio di Ikoko per l'accorrente Benezet, la sua conclusione viene respinta.

43' - Oniangué!! Occasione per il Caen!! Colpo di testa di Oniangué su cross di Peeters, Johnsson si supera.

20.45 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Reti inviolate fra Caen e Guingamp.

21.00 - Riprende il match.

49' - Occasione per il Caen!! Conclusione dal buona posizione di Beauvue ma il pallone viene ribattuto dalla retroguardia del Guingamp.

55' - Risponde il Guingmap con Benezet che serve Julan, ma la sua conclusione è facile preda di Samba.

61' - Ingenuità di Didot che tocca il pallone con il braccio. Ci sarà un calcio di punizione per il Caen.

65' - Calcio di punizione per il Guingamp per un intervento falloso di Bammou ai danni di Benezet.

71' - Si fa vedere in attacco il Guingamp con una conclusione dalla distanza di Julan respinta dalla difesa del Caen.

77' - Bammou!! Occasione per il Caen!! L'esterno rossoblu conclude dalla distanza, grande la parata di Johnsson che mette in corner.

82' - Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di match. Reti bianche fra Caen e Guingamp.

88' - Ci prova il Guingamp con un affondo di Benezet, Baysse interviene in anticipo e mette in corner.

21.50 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Finisce in parità Caen-Guingamp con le due squadre che chiudono la sfida sullo 0-0.

DIJON-LILLE 1-2

20.00 - Fischio d’avvio.

5' - Calcio di punizione in favore del Lille per un intervento falloso di Said ai danni di Soumaoro.

9' - Jeannot prova la conclusione dalla distanza ma il pallone calciato dall'attaccante del Dijon è facile preda di Maignan.

14' - Celik!! Conclusione dal limite dell'area dell'esterno del Lille con il pallone che esce di un soffio sul fondo.

19' - Calcio di rigore per il Lille!! Intervento con la mano di Lautoa all'interno dell'area, il direttore di gara non ha avuto dubbi e ha concesso la massima punizione per gli ospiti.

21' - Gol di Pepe!! Lille in vantaggio!! Esecuzione perfetta quella dell'attaccante ospite che porta in vantaggio i suoi.

28' - Il Lille si fa ancora vedere in attacco con un Bamba che serve Remy dal lato sinistro dell'area, ma la sua conclusione si perde sul fondo.

33' - Poco più di dodici minuti alla conclusione del primo tempo. Lille sempre avanti per 1-0 sul Dijon.

37' - Pepe!! Occasione per il Lille!! Mancino da fuori area dell'attaccante ospite, pallone che esce di un niente a lato.

43' - Gol di Araujo!! Il raddoppio del Lille!! Cross di Celik per l'arrivo dell'attaccante che con preciso mancino supera Runarsson.

20.47 - Finisce il primo tempo con il Lille avanti 2-0 sul Dijon.

21.02 - Inizia il secondo tempo.

47' - In avanti ancora il Lille con Pepe ma la sua conclusione viene deviata sul fondo. Sarà corner.

52' - Said!! Occasione per il Dijon!! Il centravanti di casa calcia dalla distanza, Maignan si distende e mette sul fondo.

56' - Rosier!! Ci prova la formazione di casa con Rosier che riceve in area di rigore ma da buona posizione calcia alto.

61' - Amalfitano atterra irregolarmente Bamba. Ci sarà una punizione per il Lille.

65' - Jeannot!! Occasione per il Dijon!! Sliti serve Jeannot all'interno dell'area di rigore che calcia in porta ma Maignan salva la sua porta.

70' - Celik atterra Haddadi all'altezza del versante sinistro del campo. Punizione in favore del Dijon.

75' - Un quarto d'ora alla fine del match con Lille avanti 2-0 sul Dijon.

79' - Calcio di rigore per il Dijon!! Tocco di mano in area di José Fonte, per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la massima punizione per i padroni di casa.

81' - Gol di Abeid!! Il Dijon accorcia le distanze!! Abeid si incarica della battuta dagli undici metri e realizza il gol che riapre il match.

85' - Prova a chiudere il match il Lille con Bamba che calcia in porta dalla distanza, pallone respinto dalla difesa di casa.

88' - Rosier!! Dijon vicino al pareggio!! Amalfitano pesca Rosier in area di rigore, la sua conclusione viene alzata sopra la traversa da Maignan.

21.52 - Finisce qui. Il Lille supera 2-1 il Dijon in trasferta.

NANTES-TOLOSA 4-0

20.00 - Si parte.

3' - Il Tolosa parte all'attacco con un mancino dalla distanza di Gradel che viene respinto dalla retroguardia del Nantes.

8' - Scambio nello stretto fra Jean e Dossevi con il primo che lancia il secondo, colto però in posizione irregolare.

12' - Nantes in avanti con Touré che prova la conclusione dal limite dell'area, Reynet vede partire il pallone e lo neutralizza.

17' - Ancora padroni di casa pericolosi con un mancino di Touré che non inquadra lo specchio della porta.

22' - Spinge il Nantes con Rongier che serve Sala, la sua conclusione però si perde a fondo campo.

25' - Gol di Sala!! Nantes in vantaggio!! Cross basso di Boschilia per l'attaccante gialloverde, il suo destro supera Reynet.

29' - Boschilia tenta la conclusione dalla lunga distanza ma il pallone è calciato con poca precisione e termina alto sopra la traversa.

33' - Intervento falloso di Girotto ai danni di Manu Garcia, calcio di punizione per il Tolosa.

38' - Gol di Boschilia!! Raddoppio del Nantes!! Conclusione chirurgica dall'interno dell'area di Boschilia e pallone in fondo al sacco.

42' - Ancora Nantes in avanti con un colpo di testa di Sala che si spegne abbondantemente sul fondo.

20.46 - Squadre al riposo con il Nantes avanti 2-0 sul Tolosa.

21.01 - Fischio d’inizio della ripresa.

48' - Primo acuto di questa ripresa affidato al Nantes ma la conclusione di Touré si perde direttamente a lato.

51' - Girotto si incarica della battuta di un calcio di punizione dalla distanza. Il pallone si perde però alto sopra la traversa.

57' - Padroni di casa propositivi con una conclusione a giro di Sala che termina lontano dallo specchio della porta.

61' - Ancora Nantes assolutamente padrone del campo ma impreciso sotto porta. Questa volta è Lima e calciare sul fondo.

64' - Prova a far capolino nell'area avversaria il Tolosa ma la conclusione di Ndombe-Mubele viene respinta.

70' - Gol di Sala!! Terzo gol del Nantes!! Limbombe calcia in porta su assist di Boschilia, Reynet respinge sui piedi di Sala che realizza il più facile dei tap in.

77' - Gol di Sala!! Il Nantes cala il poker!! Traversone di Kwateng per la testa del centravanti gialloverde che supera Reynet.

84' - Poco più di sei minuti alla conclusione del match, Nantes avanti 4-0 contro il Tolosa.

21.48 - Finisce qui il match. Il Nantes travolge 4-0 il Tolosa.

REIMS-ANGERS 1-1

20.00 - Comincia il primo tempo.

5' - Spinge l'Angers con Reine-Adelaide, ma Ndom interviene in anticipo e mette il pallone in calcio d'angolo.

12' - Reine-Adelaide!! Occasione per l'Angers!! Torre di N'Doye per Reine-Adelaide che calcia di prima intenzione da posizione ravvicinata, salva tutto Mendy.

16' - Thomas!! Colpo di testa del difensore dell'Angers su un cross di N'Doye, conclusione che viene respinta.

23' - Si fa vedere l'Angers con un lancio lungo di Manceau per lo scatto di Bahoken ma è tutto fermo per una posizione irregolare di partenza.

28' - N'Doye!! Gran botta del centrocampista dell'Angers ma Mendy si oppone e respinge il tiro.

33' - Fulgini!! Angers ad un passo dal vantaggio!! Conclusione dalla distanza del numero 10 bianconero, il pallone lambisce il palo e si perde sul fondo.

36' - Gol di Traoré!! Angers in vantaggio!! Pallone raso terra di Thomas per l'arrivo di Traoré che da posizione ravvicinata gonfia la rete.

42' - Bahoken!! Occasione per l'Angers!! Vicino al raddoppio con Bahoken che conclude verso la porta, Mendy alza il pallone sopra la traversa.

20.47 - Non c'è più tempo, finisce il primo tempo con l'Angers in vantaggio 1-0 sul campo del Reims.

21.01 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

47' - Bahoken!! Occasione per l'Angers!! Contropiede bianconero affidato a Fulgini, il suo suggerimento è per Bahoken che mette sul fondo.

49' - Palo di Oudin!! Reims vicino al pareggio!! Gran botta di Oudin dalla distanza a sfera che impatta sul montante per poi terminare a lato.

53' - Inizio di ripresa davvero piacevole. Ora è l'Angers che spinge con un destro di Fulgini che termina docile fra le braccia di Mendy.

60' - Intervento scorretto di Bahoken ai danni di Engels, ci sarà un calcio di punizione per il Reims.

68' - Ancora un intervento scorretto questa volta di Romao su Manceau, punizione per l'Angers.

73' - Discesa di Konan sulla sinistra, il suo tentativo di cross viene deviato in corner da Reine-Adelaide.

74' - Gol di Chavarria!! Pareggia il Reims!! Colpo di testa dell'esterno biancorosso sugli sviluppi del corner e incornata che supera Butelle.

78' - Lancio profondo di Martin per Foket ma l'esterno del Reims viene colto in posizione irregolare.

83' - Adesso il Reims prova a portare a casa l'intera posta in palio, ma Bamba interviene in anticipo su un avversario mettendo in corner.

88' - El Melali!! Occasione per l'Angers!! Reine-Adelaide pesca El Melali in area di rigore, la sua conclusione con il destro esce di poco sul fondo.

21.48 - Non c'è più tempo, il direttore di gara dice che può bastare. Reims e Angers pareggiano 1-1.

STRASBURGO-MONACO 2-1

20.00 - Inizia la sfida.

5' - Intervento falloso di Gonçalves ai danni di Henrichs. Il direttore di gara assegna una punizione per il Monaco.

10' - Jovetic serve Sidibé che prova la conclusione in porta, si salva la retroguardia della formazione alsaziana.

14' - Jovetic!! Occasione per il Monaco!! Conclusione violenta dell'ex Inter e Fiorentina, Sels vola e ette in corner.

17' - Gol di Thomasson!! Strasburgo in vantaggio!! Si sblocca il punteggio con un cross di Lala per Thomasson che di testa batte Sy.

23' - Prova a reagire il Monaco con un lancio di Chadli per Henrichs che viene colto in posizione irregolare.

26' - Ancora Strasburgo in amati con una conclusione di Nuno Da Costa respinta dalla difesa del Monaco.

29' - Occasione Strasburgo!! Calcio d'angolo affidato a Thomasson, il suo cross è per Corgnet che colpisce dal posizione ravvicinata e mette alto.

32' - Attacca a testa bassa adesso il Monaco con una conclusione di Henrichs respinta dalla retroguardia di casa.

36' - Lala!! Occasione per lo Strasburgo!! Bolide dai 25 metri di Lala con Sy che si supera mettendo in corner.

38' - Piove sul bagnato per il Monaco: out per infortunio Radamel Falcao, dentro Sylla.

41' - Monaco in avanti con un tiro di Henrichs che si spegne direttamente sul fondo.

20.47 - Finisce il primo tempo con il Monaco sotto 1-0 sul campo dello Strasburgo.

21.02 - Si riparte.

47' - Ci prova subito il Monaco con Sylla che vede Sidibe ma la sua conclusione è fuori dallo specchio della porta.

50' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Glik salta più in alto di tutti ma la sua incornata si perde sul fondo.

55' - Chadli atterra Lala, il direttore di gara assegna un calcio di punizione in favore dello Strasburgo.

60' - Mancino di Glik dall'interno dell'area di rigore ma il pallone viene respinto dalla difesa alsaziana.

63' - Thomasson prova a sorprendere Sy dalla distanza ma la conclusione del giocatore dello Strasburgo è fuori bersaglio.

67' - Rosso per Grandsir!! Monaco in dieci!! Intervento falloso di Grandsir ai danni di Gonçalves, per il direttore di gara ci sono gli estremi per l'espulsione.

73' - Si mette male la gara del Monaco, sotto di un gol contro lo Strasburgo e in inferiorità numerica.

76' - Spinge lo Strasburgo con un traversone di Sissoko per la testa di Mitrovic, pallone neutralizzato da Sy.

79' - Ancora padroni di casa pericolo con una conclusione di destro di Da Costa su assist di Sissoko, ma ancora Sy blocca la sfera.

82' - Tielemans!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Chadli, Tielemans colpisce di testa ma mette sul fondo.

85' - Gol di Mothiba!! Il raddoppio dello Strasburgo!! Contropiede da manuale della formazione di casa con Mothiba che entra in area e supera Sy.

89' - Calcio di rigore per il Monaco!! Intervento falloso di Pablo Martinez ai danni di Sylla, il direttore di gara, con l'ausilio del VAR, assegna la massima punizione per gli ospiti.

91' - Gol di Tielemans!! Il Monaco accorcia le distanze!! Conclusione perfetta di Tielemans che supera Sels, il Monaco riapre la sfida.

21.52 - Non c'è più tempo. Inizia col piede sbagliato l'avventura di Thierry Henry sulla panchina del Monaco. Biancorossi battuti 2-1 a Strasburgo.

19.56 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno scendendo sui rispettivi terreni di gioco.

19.36 - Nel match delle ore 17 il Paris Saint-Germain ha trovato la sua decima vittoria in altrettante gare passeggiando 5-0 al "Parco dei Principi" contro l'Amiens.

19.35 - Sono cinque le gare in programma questa sera:

Caen-Guingamp

Dijon-Lille

Nantes-Tolosa

Reims-Angers

Strasburgo-Monaco

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale della decima giornata di Ligue 1.