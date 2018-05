LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Benitez strapazza Conte, show Spurs

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.52 - Terminano tutti i match!

BURNLEY-BOURNEMOUTH 1-2

16.00 - PARTITI!

11' - Sugli sviluppi di un corner, Tarkowski salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa termina a lato.

26' - Daniels fa partire un siluro dalla distanza, ma il portiere è attento e dice di no.

36' - Cook cerca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa è ben piazzata e allontana il pericolo.

39' - GOL DEL BURNLEY! SEGNA WOOD! Azione rocambolesca del Burnley: Westwood va al tiro da fuori e il suo tentativo sbatte su Wood, la cui deviazione beffa il portiere!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

53' - Palla in profondità per Gudmundsson, beccato però in posizione irregolare.

66' - Qualche problema fisico per Mings, ma nulla di grave.

75' - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO KING! Palla in area per King, che arriva per primo e calcia nel sette: la sfera finisce nel sacco!

94' - SORPASSO BOURNEMOUTH! IL GOL E' DI WILSON! Defoe serve in area Callum Wilson, che da due passi spara sul palo lontano e batte il portiere!

17.51 - FINE PARTITA!

CRYSTAL PALACE-WEST BROMWICH 2-0

16.00 - PARTITI!

18' - Poco dopo il quarto d'ora arriva la prima palla gol del match. Zaha viene imbeccato in area, aggancia perfettamente e con precisione mira la porta. Fostes si supera e dice di no.

28' - Il Crystal Palace tiene la partita in mano: è la squadra più pericolosa tra le due.

36' - Palla in profondità per Zaha, che però viene anticipato da un difensore.

45' - Giallo per Brunt.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

49' - Giallo per Tomkins.

62' - Che occasione per Townsend. Controlla bene il passaggio in area e tira subito una rasoiata che però esce di un soffio sulla sinistra.

68' - McArthur viene ammonito.

70' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! VANTAGGIO DI ZAHA! Van Aanholt appoggia in area a Zaha, che calcia di prima intenzione e non dà scampo al portiere!

78' - RADDOPPIO CRYSTAL PALACE! A SEGNO VAN AANHOLT! Townsend pesca in area Van Aanholt, che stavolta decide di finalizzare: il suo tiro finisce alle spalle del portiere!

17.51 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-ARSENAL 0-1

16.00 - PARTITI!

10' - Qualche problema fisico per Mustafi, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

14' - Ince vicino al gol: imbucata in area per il giocatore dell'Huddersfield, che spara però sopra la traversa.

27' - Kolasinac si rende pericoloso: sugli sviluppi di un corner l'ex Schalke riesce a calciare, ma dà troppo angolo e manda a lato.

38' - GOL DELL'ARSENAL! VANTAGGIO DI AUBAMEYANG! Ramsey mette un bel pallone al centro e pesca Aubameyang. Da due passi il guineano non sbaglia e spedisce nel sacco!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Qualche problema fisico per Ospina. Gioco fermo, ma il portiere dovrebbe restare in campo.

70' - Pritchard va a battere il corner ma non riesce a pescare un proprio compagno.

81' - Lacazette aggancia in area e va subito al tiro. Lossl però è attentissimo e respinge.

17.51 - FINE PARTITA!

LIVERPOOL-BRIGHTON 4-0

16.00 - PARTITI!

7' - Comincia meglio il Liverpool, che tiene il pallino del gioco.

20' - Mané riceve in area e si ritrova a tu per tu col portiere. Il suo tiro è centrale e Ryan respinge.

26' - GOL DEL LIVERPOOL! SEGNA IL SOLITO SALAH! Dopo una punizione battuta da Arnold, l'azione prosegue e la palla arriva a Salah in area. Da ottima posizione l'ex Roma spedisce sul palo lontano: 1-0!

36' - March aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte ma il portiere attento riesce a parare.

40' - GOL DEL LIVERPOOL! IL RADDOPPIO E' DI LOVREN! Salah va alla battuta di un calcio d'angolo e in area pesca Lovren: il colpo di testa del croato si infila in fondo al sacco!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

53' - GOL DEL LIVERPOOL! SOLANKE CALA IL TRIS! Salah stavolta veste i panni dell'assist-man e, invece di calciare, decide di confezionare un cioccolatino per Solanke: quest'ultimo manda la palla prima sul palo e poi nel sacco!

65' - Ora il Liverpool gestisce senza troppi problemi. Giropalla della squadra di Klopp.

77' - Sugli sviluppi di un corner Lovren impatta di testa, ma la difesa riesce a murare.

85' - GOL DEL LIVERPOOL! A SEGNO ROBERTSON! Palla scodellata in area. Il terzino red è fortunato, si ritrova la palla sui piedi e batte il portiere con un tiro centrale da pochi metri!

17.51 - FINE PARTITA!

MANCHESTER UNITED-WATFORD 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Arriva subito il primo giallo del match: se lo becca Rojo.

18' - Qualche problema fisico per Kabasele: da valutare le sue condizioni.

22' - Non ce la fa Kabasele, Watford costretto al primo cambio: al posto dell'infortunato entra Mariappa.

34' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! VANTAGGIO DI RASHFORD! Mata lavora un buon pallone per Rashford. Il talentino inglese, da pochi metri, trova la freddezza giusta e batte il portiere!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

58' - Giallo per Young.

68' - Viene ammonito anche McTominay.

78' - Darmian manda la palla in area dal fondo, ma il suo cross viene intercettato.

17.51 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-CHELSEA 3-0

16.00 - PARTITI!

10' - Prima occasione per il Newcastle: cross per Shelvey, che in allungo riesce a calciare ma trova la risposta del portiere.

23' - GOL DEL NEWCASTLE! VANTAGGIO DI GAYLE! Traversone verso il centro, dove c'è Gayle. Colpo di testa dell'attaccante di Benitez, che da distanza ravvicinata gonfia la rete!

34' - Perez prova ad impegnare Courtois: il su tiro però è debole e viene murato dalla difesa.

41' - Pillola statistica. Il dato sui tiri è imbarazzante per il Chelsea: zero per la squadra di Conte, dieci addirittura per il Newcastle.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

59' - GOL DEL NEWCASTLE! IL RADDOPPIO DI PEREZ! Shelvey vede Perez in area e lo imbecca con un suggerimento perfetto. Quest'ultimo calcia e batte ancora il portiere del Chelsea!

64' - ANCORA GOL NEWCASTLE! PEREZ FA DOPPIETTA E CALA IL TRIS! Sugli sviluppi di un piazzato, pallone scodellato al centro: Perez riesce a controllare e spedisce nel sacco!

76' - Moses taglia tutto il campo col suo traversone ma non riesce a recapitare il passaggio.

17.51 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-1

16.00 - PARTITI!

9' - Palo Southampton! Stephens incorna sul coner arrivato nell'area piccola ma il pallone si stampa sul palo sinistro.

21' - Staffilata da fuori di de Bruyne, ma la difesa dei Saints fa muro e ribatte.

33' - Stavolta de Bruyne, dopo una bella azione, è altruista e cerca Sané in area. Si chiude bene la retroguardia di casa.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

60' - Palo Manchester City! Sterling calcia il rimbalzo da distanza ravvicinata ma colpisce solo il palo destro.

70' - De Bruyne tenta il passaggio in area ma Alex McCarthy legge la giocata ed intercetta il filtrante.

82' - Lancio lungo a cercare Tadic, beccato però in posizione irregolare.

94' - GOL DEL MANCHESTER CITY! VANTAGGIO AL FOTOFINISH DI GABRIEL JESUS! Palla in area per il brasiliano, che si ritrova subito McCarthy addosso ma lo riesce a battere ugualmente!

17.51 - FINE PARTITA!

SWANSEA-STOKE CITY 1-2

16.00 - PARTITI!

14' - GOL DELLO SWANSEA! KING SIGLA IL VANTAGGIO! Gran palla in area per Andy King, che controlla, trova lo spazio per calciare e batte il portiere all'angolino!

24' - Routledge nei pressi del dischetto prova a segnare di testa mirando al centro della porta. Jack Butland mostra ottimi riflessi ed evita la rete.

31' - GOL DELLO STOKE! PAREGGIA NDIAYE! Shaqiri innesca al meglio Ndiaye. Il senegalese vede Fabianski posizionato male in porta e con un pallonetto lo sorprende!

37' - Giallo per van der Hoorn.

41' - GOL DELLO STOKE! IL SORPASSO E' DI CROUCH! Sorensen batte un calcio piazzato: palla scodellata al centro, dove Crouch detta legge e col suo colpo di testa batte il portiere!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

53' - Calcio di rigore per lo Stoke! Olsson commette fallo di mano!

54' - SHAQIRI SBAGLIA IL RIGORE! Fabianski legge le intenzioni dell'ex Inter e intercetta il penalty!

66' - Giallo per Bauer.

75' - Clucas si fionda in area per raggiungere un passaggio e lascia partire un tiro indirizzando il pallone sulla sinistra. Jack Butland sempre pronto para con un buon intervento.

81' - Gol annullato allo Stoke! Ndiaye aveva gonfiato la rete, ma la sua posizione era irregolare.

17.51 - FINE PARTITA!

TOTTENHAM-LEICESTER 5-4

16.00 - PARTITI!

4' - GOL DEL LEICESTER! A SEGNO VARDY! Mahrez va alla battuta di un calcio di punizione e col suo cross pesca Vardy, che trova la deviazione vincente, battendo Lloris!

7' - GOL DEL TOTTENHAM! KANE PAREGGIA! Percussione dell'attaccante inglese, che si mette alle spalle la difesa, prende la mira e col destro spedisce in fondo al sacco!

18' - GOL DEL LEICESTER! NUOVO VANTAGGIO SIGLATO DA MAHREZ! L'algerino riceve nei pressi dell'area e va subito alla conclusione: il suo è un siluro che finisce in rete!

28' - Palla in profondità per Kane, beccato però in offside.

39' - Mahrez ha la possibilità di mettere in mezzo il pallone con un calcio d'angolo, ma la difesa spazza via.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

47' - GOL DEL LEICESTER! A SEGNO IHEANACHO! Grandissima conclusione da fuori area da parte dell'ex Manchester City: un siluro che non dà scampo a Lloris!

49' - GOL DEL TOTTENHAM! ACCORCIA LAMELA! Imbucata perfetta per l'ex Roma, che si ritrova a tu per tu con il portiere, trafitto subito all'angolino!

53' - AUTOGOL DEL LEICESTER! IL TOTTENHAM PAREGGIA! E' Fuchs il calciatore sfortunato: viene colpito da un rimpallo, la palla cambia direzione e beffa l'estremo difensore!

61' - INCREDIBILE, ANCORA GOL TOTTENHAM! LAMELA FA DOPPIETTA E SIGLA IL SORPASSO! Azione corale della formazione di Pochettino. L'ultimo passaggio arriva a Lamela, che calcia all'angolino sinistro e spedisce nel sacco!

73' - GOL DEL LEICESTER! PAREGGIO DI VARDY! Ancora una rete di Vardy, che riceve in area e calcia di prima intenzione un tiro imparabile per Lloris!

76' - GOL DEL TOTTENHAM! NUOVO VANTAGGIO DEL SOLITO KANE! Conclusione potente da fuori area per l'attaccante della Nazionale: palla ben angolata che termina in fondo alla rete!

83' - Giallo per Choudhury.

17.51 - FINE PARTITA!

WEST HAM-EVERTON 3-1

16.00 - PARTITI!

17' - Arriva il primo giallo del match: se lo becca Funes Mori.

21' - Si è infortunato Masuaku e il West Ham è costretto al primo cambio: al suo posto Edimilson Fernandes.

27' - Proprio il nuovo entrato Fernandes calcia dalla distanza: la sfera finisce di poco a lato.

39' - GOL DEL WEST HAM! LANZINI SIGLA IL VANTAGGIO! Ci pensa l'argentino dalla distanza: staffilata di Lanzini, il portiere non ha scampo ed è 1-0!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Cresswell crossa in area dal corner ma niente panico per la difesa che interviene in sicurezza.

64' - GOL DEL WEST HAM! RADDOPPIO DI ARNAUTOVIC! Buona progressione dell'ex Inter, che supera due avversari e calcia dal limite: Pickford non è impeccabile e la sfera finisce nel sacco!

75' - GOL DELL'EVERTON! ACCORCIA NIASSE! Davies va alla battuta di un angolo e in area trova Niassè, che si fionda sulla sfera e ribatte in rete il 2-1!

82' - GOL DEL WEST HAM! LANZINI LA RICHIUDE! Palla al limite dell'area per l'argentino, che si gira e calcia: la sfera bacia il palo e termina in rete!

17.51 - FINE PARTITA!

