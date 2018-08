LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: gli Spurs vincono, bene l'Everton

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.59 - Sono terminate le partite del pomeriggio, questa è la nuova classifica della Premier League dopo la seconda giornata: Tottenham 6, Bournemouth 6, Everton 4, Liverpool 3*, Chelsea 3*, Manchester City 3*, Crystal Palace 3*, Watford 3*, Leicester 3, Manchester United 3*, Burnley 1*, Newcastle 1, Southampton 1, Wolverhampton 1, Cardiff 1, Arsenal 0*, Brighton 0*, Huddersfield 0*, Fulham 0, West Ham 0. (* le squadre con l'asterisco hanno una partita in meno)

EVERTON - SOUTHAMPTON 2-1

16.00 - PARTITI!

10' - Austin prova a colpire il pallone in area di rigore, ma la sfera termina sul fondo. Ancora nessuna occasione per i padroni di casa.

15' - THEO WALCOTT!!! L'EVERTON PASSA IN VANTAGGIO!!! Schema su calcio di punizione, assist no look di Schneiderlin per l'ex Arsenal, che da dentro l'area di rigore non sbaglia!!!

17' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Hoedt (SOU).

20' - Ancora un giallo per i Saints: ammonito anche Lemina (SOU).

24' - Primo cambio per i Toffees: fuori Schneiderlin, dentro Davies.

31' - RICHARLISON!!! L'EVERTON RADDOPPIA!!! Walcott mette in mezzo un gran pallone, il brasiliano va di testa e trova il gol del 2-0!!!

36' - Terzo giallo per il Southampton, ammonito anche Romeu (SOU).

45' - Quarto cartellino giallo del match, ammonito Soares (SOU).

16.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

-----INTERVALLO-----

17.03 - SI RIPARTE!

54' - INGS!!! IL SOUTHAMPTON ACCORCIA LE DISTANZE!!! Lemina confeziona, Ings non sbaglia!!! I Saints sono ancora in gioco!!!

58' - Primo cambio per gli ospiti: Austin lascia il campo a Long.

59'- Arriva il quinto giallo per il Southampton: ammonito anche Stephens (SOU).

68' - WALCOTT! CHE OCCASIONE PER L'EVERTON! L'ex Arsenal spreca una buona occasione, calciando fuori!

72' - Secondo cambio per gli ospiti: entra Gabbiadini, esce Romeu.

75' - Sostituzione per i padroni di casa: Calvert-Lewin entra al posto di Tosun.

84' - Ultima sostituzione per i Saints: dentro Armstrong, esce Ward-Prowse.

86' - Terzo ed ultimo cambio anche per i padroni di casa: Niasse entra al posto di Richarlison.

17.54 - FINISCE IL MATCH! L'Everton torna alla vittoria dopo il pareggio della prima giornata. Delusione per il Southampton, già in difficoltà dopo due giornate.

LEICESTER - WOLVERHAMPTON 2-0

16.00 - PARTITI!

4' - Doppia occasione per il Wolverhampton: Moutinho e Doherty provano la conclusione, ma non trovano il gol.

18' - Partita molto bloccata, entrambe le squadre non trovano lo spazio necessario per costruire azioni da gol.

29' - IL LEICESTER PASSA IN VANTAGGIO!!! Doherty trova una deviazione sfortunata nella propria porta!!!

45' - MADDISON!!! IL LEICESTER RADDOPPIA!!! Assist di Pereira, gol di Maddison: per l'inglese questo è il primo gol con la maglia delle Foxes!!!

16.49 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

-----INTERVALLO-----

17.04 - SI RIPARTE!

46' - Doppio cambio in casa Wolverhampton: Bonatini e Traore entrano al posto di Jota e Costa.

56' - Gli ospiti provano a reagire, ma le Foxes stanno gestendo molto bene il doppio vantaggio.

60' - Primo cambio per i padroni di casa: in campo Amartey al posto di Albrighton.

66' - CARTELLINO ROSSO PER VARDY!!! Questo potrebbe essere un episodio decisivo!!!

69' - Terzo ed ultimo cambio per gli ospiti: in campo Gibbs-White, fuori Doherty.

74' - Gibbs-White (WOL), appena entrato, si fa ammonire.

79' - Cartellino giallo anche per Evans (LEI), primo ammonito per le Foxes.

82' - Doppio cambio per i padroni di casa: dentro Silva e Iheanacho, fuori Gray e Maddison.

97' - Cartellino giallo anche per Maguire (LEI).

17.56 - FINISCE IL MATCH! Il Leicester trova i primi tre punti di questa stagione davanti al proprio pubblico. I Wolves non hanno sfruttato l'uomo in più. Una sconfitta che pesa, ma il campionato è appena iniziato.

TOTTENHAM - FULHAM 3-1

16.00 - PARTITI!

4' - Ritmi subito alti a Wembley, entrambe le squadre hanno iniziato alla grande questo match.

6' - LUCAS MOURA! TOTTENHAM AD UN PASSO DAL GOL! Il numero 27 prova la deviazione di testa, ma la sfera esce di pochissimo!

11' - Continua il pressing da parte del Tottenham, il Fulham prova a chiudere l'avanzata dei padroni di casa.

14' - Proteste da parte del Tottenham per un contatto falloso su Kane: per il direttore di gara non ci sono gli estremi per assegnare un calcio di rigore.

23' - ERIKSEN! CHE OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Il danese ci prova da lontano, ma la sua conclusione termina sul fondo!

36' - Match davvero bloccato a Wembley, il Tottenham non riesce a trovare spazi in fase offensiva.

39' - Sessegnon prova a controllare un gran lancio, ma Lloris gli prende il tempo e lo anticipa senza problemi.

41' - Ancora una buona occasione per il Tottenham: serie di rimpalli in area, ma i ragazzi di Pochettino non hanno trovato lo specchio della porta.

42' - LUCAS MOURA!!! IL TOTTENHAM PASSA IN VANTAGGIO!!! Pallone che arriva al limite dell'area, il numero 27 calcia di prima intenzione a giro!!! Un gol bellissimo!!!

16.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

-----INTERVALLO-----

17.03 - SI RIPARTE!

48' - MITROVIC COLPISCE IL PALO! Gran diagonale rasoterra dell'attaccante del Fulham, ma la sua conclusione si infrange sul palo!

51' - Ritmi subito alti a Wembley: il Fulham vuole pareggiare i conti, gli Spurs vogliono chiudere il match.

52' - MITROVIC!!! IL FULHAM PAREGGIA I CONTI!!! Sessegnon raccoglie un cross, ma non trova la porta!!! L'attaccante serbo, da terra, colpisce di testa e trova la rete del pari!!!

64' - Primo cambio per il Tottenham: dentro Dembélé, fuori Sanchez.

70' - Il Tottenham attacca, ma la squadra di Pochettino sta sprecando moltissimi palloni in fase offensiva.

71' - TRAVERSA DI HARRY KANE! Gran conclusione dell'attaccante inglese, ma il pallone si infrange sul montante!

73' - Lamela entra al posto di Dier: Pochettino alza il baricentro della sua squadra.

74' - Cambia anche il Fulham: Johansen entra al posto di Cairney.

74' - TRIPPIER!!! UN GOL CLAMOROSO!!!! Calcio di punizione dai 28 metri circa, pallone direttamente sul secondo palo e Tottenham nuovamente in vantaggio!!!

78' - HARRY KANE!!! E SONO TRE!!! Grandissima azione di Lamela, che serve in profondità l'attaccante inglese: sinistro-destro, tiro a giro che bacia il palo e supera Fabricio!!!

86' - Secondo cambio in casa Fulham: in campo Christie al posto di Bryan.

88' - Ultimo cambio per il Fulham: Schurrle entra al posto di Fosu-Mensah. L'olandese ha qualche problema al ginocchio.

89' - Pochettino manda in campo Winks: applausi a scena aperta per Harry Kane.

17.53 - FINISCE IL MATCH! Seconda vittoria per il Tottenham, che sale a quota sei punti. Dopo le difficoltà del primo tempo, gli uomini di Pochettino hanno iniziato a giocare, chiudendo la pratica in pochi minuti. Il Fulham ha mostrato un buon calcio, ma serve più solidità in fase difensiva.

WEST HAM - BOURNEMOUTH 1-2

16.00 - PARTITI!

17' - Primo cartellino giallo del match: Gosling (BOU) è stato ammonito dal signor Attwell.

25' - Partita molto bloccata tra Hammers e Cherries. Poche occasioni da gol, entrambe le squadre non vogliono rischiare nulla.

26' - WEST HAM VICINO AL GOL! I padroni di casa ci provano con Chicharito Hernandez, ma Begovic compie un ottimo intervento!

27' - WILSON CI PROVA, BOURNEMOUTH VICINO AL GOL! Grandissimo intervento di Fabianski che salva la propria porta!

32' - ATTENZIONE!!! CALCIO DI RIGORE PER IL WEST HAM!!!

32' - ARNAUTOVIC!!! I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Gran gol dell'austriaco dagli undici metri!!!

40' - Secondo cartellino giallo del match, ammonito anche Noble (WHA)

16.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

-----INTERVALLO-----

17.03 - SI RIPARTE!

46' - Brooks ci prova, ma Fabianski ci mette ancora le mani. Le Cherries provano ad alzare il ritmo.

59' - Cook prova a sorprendere Fabianski su calcio di punizione, ma non trova lo specchio della porta.

59' - King (BOU) non toglie la gamba, giallo anche per lui.

61' - WILSON!!! ARRIVA IL PAREGGIO DEL BOURNEMOUTH!!! Cook serve l'assist, l'attaccante inglese non sbaglia!!!

66' - COOK!!! BOURNEMOUTH IN VANTAGGIO!!! Nel giro di cinque minuti Cook ha spaccato in due la partita!!!

67' - Primo cambio per gli Hammers: Yarmolenko entra al posto di Hernandez.

77' - Wilshere (WHA) viene ammonito per via di un fallo.

78' - Doppio cambio per i padroni di casa: Perez e Sanchez entrano al posto di Snodgrass e Noble.

79' - Primo cambio anche per gli ospiti: dentro Francis, esce Brooks.

89' - Cartellino giallo per Anderson e Zabaleta: c'è molto nervosismo in casa West Ham.

90' - Secondo cambio per le Cherries: in campo Lewis Cook, esce King.

93' - Cartellino giallo anche per Yarmolenko (WHA).

17.53 - FINISCE IL MATCH! Siamo soltanto all'inizio, ma l'aria che tira in casa Hammers non è delle migliori. Ottima vittoria per il Bournemouth, a quota sei punti in classifica generale.

