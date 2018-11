LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: poker West Ham, Leicester di misura

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.55 - Terminano tutti i match!

CARDIFF-LEICESTER 0-1

16.00 - PARTITI!

8' - Gunnarsson riceve sulla fascia e poi scodella in area. Il suo cross è allontanato dalla difesa.

17' - Palla in profondità per Murphy, beccato però in offside.

27' - Infortunio per Maguire, che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Evans.

39' - Mendy raccoglie un passaggio arrivato dalla fascia, alza la testa e decide di tirare dal limite, non trovando però la porta a causa della deviazione di un difensore.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

55' - GOL DEL LEICESTER! VANTAGGIO DI GRAY! Chilwell crossa al centro e pesca Gray, che si fa trovare pronto, controlla il pallone e calcia all'angolino, dove il portiere non riesce ad arrivare!

65' - Bamba va al tiro dal limite dell'area, ma non inquadra lo specchio della porta e il pallone si spegne sul fondo.

77' - Paterson si fa trovare pronto su un corner arrivato all'altezza del dischetto, non riesce tuttavia di testa a mandare in rete il pallone.

82' - Giallo per Hoilett.

17.54 - FINE PARTITA!

EVERTON-BRIGHTON 2-1

16.00 - PARTITI!

7' - Sigurdsson vicino al gol: è il primo a fiondarsi su un traversone, ma il suo colpo a rete termina largo.

12' - Giallo per Dunk.

20' - Sugli sviluppi di un corner svetta Zouma, ma la sua incornata termina a lato, non vicinissimo al palo della porta del Brighton.

26' - GOL DELL'EVERTON! IL VANTAGGIO DI RICHARLISON! Contropiede fulmineo dell'Everton. Sigurdsson fa partire la transizione e lancia Richarlison nello spazio. Davanti al portiere quest'ultimo non sbaglia, è 1-0!

34' - PAREGGIO BRIGHTON! GOL DI DUNK! March mette un pallone morbido al centro e psca Dunk, che di testa spedisce in fondo al sacco!

41' - Lancio lungo a cercare Walcott, beccato però in offside.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

51' - GOL DELL'EVERTON! A SEGNO COLEMAN! Palla al limite dell'area per Coleman, che calcia in maniera magistrale e batte l'estremo difensore!

62' - Adesso i ritmi sono piuttosto bassi. Dopo la rete del vantaggio l'Everton prova a gestire la partita.

77' - GOL DI RICHARLISON! LA DOPPIETTA VALE IL TRIS DELL'EVERTON! Erroraccio della difesa, che regala il pallone a Richarlison. Quest'ultimo ringrazia e da due passi non sbaglia, mettendo in cassaforte il risultato!

86' - Jahanbakhsh crossa bene ma Pickford coi pugni respinge.

17.54 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-WATFORD 1-0

16.00 - PARTITI!

8' - Imbucata per Rondon, che riesce a calciare ma non dà precisione: palla a lato, non di poco.

17' - Mariappa svetta su calcio d'angolo, ma sbaglia la mira e si riparte dal fondo.

30' - Fin qui è il Newcastle che sta facendo la partita, controllando i ritmi, ma senza riuscire fin qui a bucare la difesa avversaria.

38' - Giallo per Capoue.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

55' - Palla in profondità per Rondon, beccato però in posizione irregolare.

65' - GOL DEL NEWCASTLE! A SEGNO PEREZ! Sung-Yong Ki imbecca Perez direttamente da punizione, battuta magistralmente. Con una leggera spizzata Perez riesce a battere Foster!

75' - Lancio lungo a cercare Kenedy, scattato a tutta velocità ma con un attimo d'anticipo: è fuorigioco.

84' - Giallo per Okaka.

17.54 - FINE PARTITA!

WEST HAM-BURNLEY 4-2

16.00 - PARTITI!

11' - GOL DEL WEST HAM! A SEGNO ARNAUTOVIC! Erroraccio della difesa, che regala il pallone ad Arnautovic. L'ex Inter ringrazia e davanti al portiere fa 1-0!

22' - Balbuena si fa trovare pronto su un corner arrivato all'altezza del dischetto, non riesce tuttavia di testa a mandare in rete il pallone.

34' - Felipe Anderson si rende pericoloso: bella conclusione dall'interno dell'area, ma un difensore si immola in maniera provvidenziale e salva i suoi.

45' - GOL DEL BURNLEY! PAREGGIO DI GUDMUNDSSON! Gran filtrante per l'islandese, che si fa spazio in area di rigore, in mezzo a due, ed è chirurgico nel diagonale sul palo lontano!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

54' - Arnautovic riceve un preciso passaggio e trova lo spazio per un tiro. Il portiere è attento e si oppone al suo tentativo.

68' - NUOVO VANTAGGIO WEST HAM! GOL DI FELIPE ANDERSON! Diangana imbecca Felipe Anderson in area. L'ex Lazio controlla e incrocia la conclusione, spedendo la sfera all'angolino!

77' - PAREGGIO BURNLEY! GOL DI WOOD! Brady va alla battuta di un corner e pesca Wood in area. Quest'ultimo stacca e di testa batte l'estremo difensore!

84' - DOPPIETTA DI FELIPE ANDERSON! PASSA ANCORA IL WEST HAM! Pallone filtrante perfetto per il brasiliano, che si ritrova a tu per tu col portiere e con grande freddezza non sbaglia la rete del vantaggio!

93' - GOL DI CHICHARITO! IL WEST HAM LA CHIUDE! Pallone vagante in area, l'ex Manchester United è il più rapido a fiondarsi su questo pallone e battere l'estremo difensore con un tiro all'incrocio dei pali!

17.54 - FINE PARTITA!

15.40 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale dell'undicesima giornata del campionato inglese.