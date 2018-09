LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: tris Liverpool, il Man United stecca

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.53 - Terminano tutti i match!

BURNLEY-BOURNEMOUTH 4-0

16.00 - PARTITI!

9' - Surman si trova in una buona posizione dopo aver ricevuto un passaggio millimetrico. Lascia partire un missile ma tira addosso ad uno degli avversari.

19' - Palla in area per Fraser, che calcia ma trova la risposta attenta di Hart.

30' - Ecco la prima ammonizione di questa partita: è Lowton il destinatario.

39' - GOL DEL BURNLEY! SEGNA VYDRA! Dopo un rimpallo nell'area del Bournemouth, la sfera arriva a Vydra, che ribadisce subito in fondo al sacco!

41' - RADDOPPIO BURNLEY! GOL DI LENNON! Gudmundsson arriva sul fondo e fa partire lo spiovente. Aggancio e tiro veloce di Lennon, con la sua solita rapidità, e il portiere non riesce ad arrivarci!

16.49 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

53' - Vokes riceve un passaggio preciso sul limite dell'area e lascia partire un buon tiro, leggermente troppo angolato.

57' - Cartellino giallo per Westwood.

66' - Filtrante per Wood, che stoppa la sfera in area e incrocia la conclusione. La sfera finisce a lato.

75' - Fraser mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

84' - GOL DEL BURNLEY! BARNES CALA IL TRIS! Wood riceve sul limite e calcia, ma il portiere respinge. Sulla ribattuta c'è Barnes, che ribadisce nel sacco!

89' - POKER BURNLEY! DOPPIETTA DI BARNES! Lennon vede Barnes al limite dell'area e va da lui. Siluro da fuori per l'attaccante del Burnley, che spedisce all'angolino!

17.51 - FINE PARTITA!

CARDIFF-MANCHESTER CITY 0-5

16.00 - PARTITI!

7' - Stranamente ritmi bassi in quest'avvio, non è partito fortissimo il Manchester City.

13' - Bella azione del Manchester City. Sterling alla fine non riesce a chiudere l'ultimo passaggio in area.

21' - Sané semina il panico, si mette in proprio e va in dribbling. Tutto da solo, però, viene fermato dalla difesa di casa.

32' - GOL DEL MANCHESTER CITY! A SEGNO AGUERO! Contropiede del Manchester City dopo un angolo bloccato da Ederson. Sulla ripartenza Bernardo Silva innesca Aguera, che controlla e batte il portiere festeggiando al meglio il rinnovo arrivato in settimana!

35' - RADDOPPIO MANCHESTER CITY! GOL DI BERNARDO SILVA! Sané scambia corto un angolo, poi mette un traversone al bacio per Bernardo Silva. L'ex Monaco all'altezza del dischetto incorna di testa e non dà scampo al portiere!

44' - GOL DEL MANCHESTER CITY! ANCHE GUNDOGAN IN RETE! Soluzione dalla distanza dell'ex Borussia Dortmund, che trova un angolo complicatissimo dopo un tocco di Sterling verso di lui. Il tedesco fa 3-0!

46' - Giallo per Ralls.

16.49 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

51' - Brutte notizie per Warnock: Peltier si infortuna e il Cardiff è costretto a ricorrere al primo cambio, inserendo Richards.

61' - Ammonizione per Fernandinho.

67' - GOL DEL MANCHESTER CITY! MAHREZ SIGLA IL POKER! Gundogan stavolta fa l'assist-man e imbecca in maniera perfetta Mahrez. Da pochi metri l'ex Leicester batte l'estremo difensore!

75' - Cross al centro per Bernardo Silva, ma la retroguardia di casa allontana senza troppi problemi stavolta.

89' - IL MANCHESTER CITY NON SI FERMA! 5-0 DI MAHREZ! Sterling gioca bene sulla fascia, poi la sfera arriva a Mahrez. Conclusione dell'algerino che non dà scampo al portiere!

17.51 - FINE PARTITA!

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-0

16.00 - PARTITI!

11' - Palla al limite dell'area per Perez, che si gira e calcia. Attento Hennessey a respingere.

21' - Shelvey mette una bella palla davanti alla porta per un compagno ma la difesa interviene con tempismo e libera.

30' - Hennessey esce bene dai pali per bloccare il corner di Shelvey.

36' - Giallo per Yedlin.

39' - Palo Crystal Palace! Milivojevic va alla battuta di un calcio di punizione: tentativo a scavalcare la barriera, ma la sfera finisce sul legno.

16.49 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

51' - Giallo per Tomkins.

56' - Joselu riceve al limite, si gira in un fazzoletto e fa partire il radente: Hennessey però è ben piazzato e respinge.

66' - Wan-Bissaka non riesce a trovare nessun compagno, il suo passaggio lungo è troppo potente.

73' - Zaha vede lo scatto di un compagno e prova a premiarlo, ma la difesa intuisce tutto e si salva.

83' - Lancio lungo per Sakho, che mette giù e fa partire la conclusione dal limite senza però centrare lo specchio della porta.

17.51 - FINE PARTITA!

LEICESTER-HUDDERSFIELD 3-1

16.00 - PARTITI!

6' - GOL DELL'HUDDERSFIELD! A SEGNO JORGENSEN! Palla al centro, Depoitre fa da sponda in area, dove arriva Jorgensen a gonfiare la rete!

18' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Ndidi.

20' - PAREGGIA IL LEICESTER! GOL DI IHEANACHO! Ottimo suggerimento per Iheanacho, che controllo e calcia verso il secondo palo: colpo chirurgico e palla nel sacco!

31' - Tocco al limite dell'area per Vardy, conclusione dell'attaccante del Leicester che però non riesce a dare angolo.

16.49 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

49' - Viene ammonito Kongolo.

59' - Imbucata in area per Iheanacho. L'ex Manchester City esplode subito il destro, ma il suo tentativo si spegne sul fondo.

66' - SORPASSO LEICESTER! CI PENSA MADDISON! Punizione dal limite dell'area per il Leicester. Se ne incarica Maddison, che tocca il pallone con le tre dita, scavalca la barriera e non dà scampo al portiere!

75' - IL LEICESTER ALLUNGA! SEGNA ANCHE VARDY! Bella azione personale di Vardy, che supera due uomini in area e con un tocco sotto batte l'estremo difensore avversario!

87' - Palla in profondità per Vardy, beccato però in offside.

17.51 - FINE PARTITA!

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 3-0

16.00 - PARTITI!

10' - VANTAGGIO DEL LIVERPOOL! AUTOGOL DI HOEDT! Shaqiri fa partire una conclusione, ma trova la deviazione di Hoedt. Sfortunatissimo l'ex Lazio, che beffa il suo portiere e la mette nella sua porta!

21' - GOL DEL LIVERPOOL! RADDOPPIA MATIP! Shaqiri s'incarica della battuta di un corner e la sua traiettoria pesca Matip, che svetta in area e di testa la butta in fondo al sacco!

34' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Romeu.

48' - TRIS DEL LIVERPOOL! SEGNA SALAH! Shaqiri colpisce la traversa da calcio di punizione, poi Salah si ritrova il pallone sui piedi e ribadisce in fondo al sacco: 3-0 Liverpool!

16.49 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

54' - Qualche problema fisico per van Dijk, Klopp non rischia: lo sostituisce con Joe Gomez.

57' - Giallo per Lemina.

68' - Alexander-Arnold prende il fondo sulla destra, ma il suo spiovente è preda della difesa.

78' - Apertura a sinistra per Salah, che mette il turbo, entra in area ma si allunga la sfera: blocca il portiere in uscita.

88' - Gol annullato a Salah! L'egiziano semina il panico sulla fascia, poi mette al centro. Dopo un batti e ribatti, Milner colpisce il palo. Sulla ribattuta c'è Salah, che mette in rete ma è in fuorigioco.

17.51 - FINE PARTITA!

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-1

16.00 - PARTITI!

8' - Lancio profondo a cercare Raul Jimenez, che mette giù in area. Il suo tentativo è troppo centrale e de Gea blocca.

17' - Sugli sviluppi di un corner Boly impatta il pallone di testa, ma de Gea riesce a respingere, senza bloccare stavolta.

18' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! A SEGNO FRED! Pogba imbecca Fred con un bel passaggio al limite dell'area. Conclusione da fuori del brasiliano, che la spedisce all'angolino!

26' - Adesso il Manchester United controlla la partita, senza troppi problemi.

34' - Imbucata in area per Fred, subito chiuso da due difensori: impossibile per il brasiliano tirare in porta.

40' - Giallo per Shaw.

16.49 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

53' - GOL DEL WOLVERHAMPTON! JOAO MOUTINHO PAREGGIA I CONTI! Imbeccata perfetta di Raul Jimenez, che trova Joao Moutinho al limite. Sassata dell'ex Monaco che la mette all'incrocio!

62' - Cartellino giallo per Ruben Neves.

72' - Cross al centro, Fellaini è solo e incorna di potenza. Rui Patricio però è ben piazzato e dice di no.

81' - Qualche problema fisico per Boly, ma non sembra nulla di grave.

17.51 - FINE PARTITA!

