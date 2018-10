LIVE TMW - PSG, Bernat: "Ancelotti grande tecnico. Napoli? C'è stato contatto"

Fonte: Dall'inviato a Parigi

La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza di Juan Bernat, esterno del Paris Saint-Germain che parlerà a breve dalla sala stampa del Parco dei Principi di Parigi alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli.

17.50 - Arrivato Bernat in sala stampa.

Bernat, è ottimista per domani? Fisicamente come sta? "Siamo molto motivati, è un match decisivo e pensiamo solo ai tre punti".

Quali sono i giocatori che ritiene più pericolosi del Napoli per la vostra difesa? Ha visto il match col Liverpool, cosa la preoccupa di più? "Il Napoli è in forma, ha grandi giocatori, una squadra italiana ed un tecnico che conosco molto bene. E' organizzata, ha Hamsik, Callejon, ottimi difensori e dopo la gara con il Liverpool abbiamo imparato molto".

Lei è soddisfatto delle sue prestazioni? "Sì, all'inizio avevo qualche difficoltà, venivo da un infortunio grave, mi serviva ritmo, finivo sempre stanco, ma poi un po' alla volta mi sento meglio".

Si parla poco di Cavani, segna meno, come lo trova. Triste? "No, è un grande giocatore, segnerà presto".

Conosce bene Ancelotti, durante la scorsa estate c'è stato un contatto col Napoli? "Sì, c'è stato. Ma alla fine ho accettato il PSG e non c'è altro da dire".

Cosa dice di Ancelotti? "Tutti lo conoscono, è un grandissimo allenatore che gestisce bene la rosa. L'ha dimostrato ovunque, è questo ciò che sottolineerei".

Contro il Napoli è come una finale per arrivare agli ottavi? "No, ma è simile. Una sconfitta può costare quasi l'eliminazione, sappiamo che questa gara è davvero molto importante".

17,55 - Terminata la conferenza di Bernat,