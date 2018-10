LIVE TMW - PSG, Tuchel: "Spero nel gol di Cavani. Ancelotti? Un modello"

Fonte: Dal nostro inviato a Parigi, Marco Frattino

© foto di Imago/Image Sport

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza di Tomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain che parlerà a breve dalla sala stampa del Parco dei Principi di Parigi alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli.

17.28 - Arrivato Tuchel nella sala conferenze.

Prime parole da parte del mister della formazione parigina: "Se Cavani può tornare a fare gol contro il Napoli? Sì, spero di sì. Dopo Lione forse era un po' triste per la sostituzione. Poi non ha segnato nell'ultima gara ed è sempre così quando non si segna, ma è importante per noi. Forse ci sta pensando un po' troppo, ma si sbloccherà, gliel'ho detto che lui lavora bene in entrambe le fasi e ha fiducia. Domani è una gara speciale per lui, spero che segnerà".

Dopo il match col Liverpool c'è un nuovo modo di attaccare. "Molte cose sono cambiate nel nostro stile dopo Liverpool, perciò a volte è necessario perdere per migliorare, un ko può insegnare molto a volte. Nessuno ama perdere, ma per noi è stata un'esperienza importante a questo livello per migliorarci e l'abbiamo fatto. Ora abbiamo più intensità di gioco, pressing ben strutturato e più passaggi penetranti. Ora abbiamo tre settimane importanti, decisive, due volte col Napoli, poi Marsiglia, Lille e Monaco, tutte gare importanti e dobbiamo giocare al top".

Ritroverete Ancelotti, per Tuchel era un'ispirazione. "Innanzitutto come calciatore, era speciale. Un grande giocatore in un grande club, in una formazione straordinaria. Quindi è qualcosa di speciale, anche come tecnico del Milan. Una squadra fantastica con un gioco fluido. La squadra era offensiva, ho preso ispirazioni dalle squadre di Ancelotti".

Thiago Silva non ci sarà? Il successo dipenderà dai quattro calciatori schierati in avanti? "Mi conoscete un po', è uno sforzo di squadra in questa competizione. Abbiamo calciatori straordinari, ma bisogna giocare di squadra perché siamo in un grande club, una grande città ma non abbiamo grande esperienza in Champions e non abbiamo l'abitudine di essere in semifinale o finale, perciò è difficile per noi la competizione. Perciò dobbiamo migliorare e giocare di squadra. Quei quattro in attacco sono super-importanti, ma sono felice dello sforzo di squadra e stiamo giocando da squadra, è necessario. Thiago non s'è allenato oggi, abbiamo un altro allenamento domattina, potrebbe fare un test ma i tempi sono davvero corti ed è difficile che giochi".

Domani è una gara importante per Verratti? "Lo spero, Marco si è allenato oggi. E' molto importante, ha avvertito un problema muscolare contro l'Amiens. Ma si è allenato, giocherà domani. E' una gara speciale anche per lui, sento che gli piace molto Ancelotti. Tra loro c'è un buon rapporto, per Marco sarà una gara speciale. Gioca contro Ancelotti e contro una squadra italiana, credo che Verratti domani potrà fare la differenza".

Cosa pensa del Napoli? E' in vetta al girone. Cosa si aspetta dai partenopei? "Per noi e per loro è un match decisivo, anzi saranno due gare decisive. Poi ci ritroveremo e vedremo, tutti vogliono vincere queste gare. Il Napoli ha offerto una grande prestazione contro il Liverpool, gli azzurri lavorano come una vera squadra. Hanno giocato con un 4-4-2 con Allan e Hamsik in linea, ci sono molti calciatori che possono fare la differenza. Domani dovremo essere pronti, pazienti ma allo stesso tempo avere un gioco intenso. Il Napoli gioca insieme da più anni, da Sarri passando ad Ancelotti. La squadra ha dei propri automatismi, per questo domani sarà una grande sfida".

Qual è la chiave per vincere domani contro il Napoli? "Diverse, dobbiamo vincere ma in modo strutturato per fare un contro-pressing. Dobbiamo essere organizzati nelle fase difensive, il Napoli può attaccare con molti giocatori, perciò è difficile. Dobbiamo giocare al massimo, non c'è una sola chiave e servirà anche un po' di fortuna".

Il PSG è una squadra candidata a vincere la Champions, il Napoli l'outsider, che gara sarà mentalmente? Ha fatto meglio di voi contro il Liverpool. Reggerà la pressione? Da chi si aspetta di più? "Sì, il Napoli ha giocato meglio col Liverpool, ma noi abbiamo giocato meglio con la Stella Rossa, non è matematica, è calcio (ride, ndr). Dice che siamo favoriti, ma conta l'esperienza dei club per crescere e migliorarsi, noi non ne abbiamo molta, per questo è difficile. Non siamo favoriti per la Champions, per niente proprio, il raggruppamento è molto complicato. Poi non si può giocare con un solo elemento, il Napoli è una squadra davvero top, servirà la squadra, altrimenti non abbiamo alcuna possibilità".

17.47 - Terminata la conferenza di Tuchel.