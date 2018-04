LIVE TMW - Verso Bayern Monaco-Real Madrid. Alaba out, dubbio Benzema

© foto di J.M.Colomo

15,39 - Oltre ad Alaba, il Bayern dovrà rinunciare al lungodegente Manuel Neuer e a Coman e Vidal, anch'essi infortunati.

14,52 - Il sito del Bayern mette a confronto Sven Ulreich e Keylor Navas

14,40 - Può essere la serata di James Rodriguez. Il colombiano, dopo tre stagioni al Real Madrid, si è trasferito al Bayern in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Voluto da Carlo Ancelotti, James paradossalmente ha dato il meglio di sé una volta esonerato il tecnico italiano, al punto che i bavaresi starebbero convincendosi di esercitare con un anno d'anticipo la clausola di riscatto.

14,05 - Con questo video il Real Madrid presenta la sfida di questa sera:

13,20 - In perfetta parità il bilancio fra le due squadre: 11 vittorie a testa e 2 pareggi complessivi.

13,05 - Dubbio Benzema per Zinedine Zidane. Le prestazioni del centravanti francese non convincono troppo e l'alternativa sarebbe l'inserimento di Asensio o Vazquez a comporre un trio offensivo che comprenderà Isco e Cristiano Ronaldo. Gareth Bale, deludente contro la Juventus, partirà dalla panchina.

12,50 - Il favorito per rimpiazzare Alaba sulla corsia sinistra è Rafinha.

12,45 - Importante defezione per il Bayern che dovrà rinunciare a David Alaba. Il terzino austriaco accusa un problema al quadricipite e spera di recuperare per la sfida di ritorno.

12,30 - La stampa madrilena si proietta alla sfida di questa sera all'Allianz Arena, l'ormai classico di Champions Bayern-Real Madrid: "Senza paura e con tutto" titola As aggiungendo: "Benzema è il grande dubbio. Alaba, defezione dell'ultim'ora". "Cristianerfest" è l'apertra di Marca: "Il Madrid si aggrappa in Champions al festival Cristiano: 11 partite consecutive segnando e 15 reti in questa stagione".

12,25 - Questa sera va in scena la seconda semifinale di Champions League. All'Allianz Arena l'ormai classico europeo Bayern Monaco-Real Madrid.