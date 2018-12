LIVE TMW - Viktoria Plzen, Vrba: "Infortuni Roma? Ne abbiamo anche noi"

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

In vista della sesta e ultima partita del Gruppo G di Champions League tra Viktoria Plzen e Roma, dalla Doosan Arena di Plzen tra pochi minuti prenderà la parola il tecnico dei cechi Pavel Vrba.

Sulla partita di domani: "Non direi che è la partita più importante, ma sicuramente è molto interessante per noi".

Se seguiranno la partita del Real per sapere cosa accadrà al Viktoria: "Per me è molto più importante la partita della Roma, ma sicuramente ci arriveranno informazioni sulla sfida del CSKA".

Su quanto aumentano le chance di vincere senza Dzeko in campo: "In queste fasi di un torneo succedono spesso queste cose e anche noi abbiamo tre giocatori importanti infortunati".

Sulla Roma diversa rispetto alla partita d'andata: "Per conoscere i cambiamenti della Roma dovrete aspettare Di Francesco. Noi dobbiamo cambiare tutto rispetto all'andata, abbiamo giocato malissimo e dobbiamo rifarci questa volta".

Sulla differenza tra Schick e Dzeko: "Dzeko ha più esperienza nei club e nelle partite europee ed è un giocatore chiave della Roma, mentre Schick sta cercando di diventarlo".

Sul girone: "I gruppi comprendono due big e due squadre che puntano all'Europa League. Si vede anche dai budget delle varie squadre la differenza di obiettivi tra i vari club".

Su qual è la difficoltà maggiore in questa fase della stagione: "Dobbiamo lavorare molto sulla testa dei giocatori. Abbiamo rivisto anche ieri la nostra partita contro la Roma e quella dei giallorossi contro il Cagliari. Siamo sicuri che le condizioni climatiche e lo stadio giocano a nostro favore. Vogliamo affrontare questa partita dimostrando che il Viktoria Plzen è un'ottima squadra".

Sull'importanza di arrivare in Europa League dopo la Champions: "Già per noi è ottimo essere riusciti ad arrivare quattro volte in Champions, arrivare comunque in Europa League per noi sarebbe un grande successo".

18.47 - Termina qui la conferenza.