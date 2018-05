Liverpool, ag. Salah: "Non si arrende, per il Mondiale dovrebbe farcela"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo le indiscrezioni arrivate ieri dall'Egitto, anche l'agente di Mohamed Salah, Ramy Abbas, ha voluto rassicurare i tifosi sul recupero del suo assistito per il Mondiale. "Ora ha fiducia, crede di farcela e dovrebbe riuscirci. Non ha recitato, non ha fatto uno show. È andato giù solo quando non ce la faceva più a stare in piedi fisicamente. Salah però non si arrende, combatte. Questo è l'uomo che ami. Questo è il tuo eroe. Questo è Mohamed", il suo messaggio su Twitter.