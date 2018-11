Liverpool, Alberto Moreno non rinnoverà: vorrebbe tornare al Siviglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Moreno (26) ha deciso: non vuole rinnovare il contratto con il Liverpool e a gennaio, oppure nel prossimo giugno, saluterà Anfield. L'esterno spagnolo non trova spazio con i reds, mentre Estadio Deportivo sottolinea la voglia del calciatore di tornare a casa. Se dipendesse esclusivamente da Moreno, infatti, il suo ritorno al Siviglia sarebbe cosa già fatta. Dipende ovviamente dalle scelte di mercato degli andalusi che, intanto, potrebbero rivalutare il calciatore per poi venderlo successivamente a cifre elevate. Come accadde nel 2014, quando passò al Liverpool per 18 milioni di euro. L'esperienza brirtannica, però, non è stata del tutto positiva.