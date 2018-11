Liverpool, arriva l'offerta al Barcellona per Dembele: pronti 100 milioni

Un rinforzo italiano per la Dinamo Bucarest. Preso l’attaccante Mattia Montini, ex Livorno. Accordo fino al 2020. Montini riparte dalla Romania, la Dinamo Bucarest la sua nuova avventura...

Ultime sul mercato del Liverpool direttamente dal Sun. Secondo quanto si legge, il club inglese infatti sarebbe pronto ad ufficializzare un'offerta al Barcellona per il giovane talento francese Ousmane Dembele che si aggira intorno a 85 milioni di sterline (quasi 100 milioni di euro). I blaugrana hanno prelevato il 21enne dal Borussia Dortmund soltanto un anno e mezzo fa per 140 milioni.

