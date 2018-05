Liverpool, Can è a Marbella: farà di tutto per giocare l'ultima a Kiev

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool è sbarcato a Marbella dove preparerà la finale di Champions League contro il Real Madrid. Tra i convocati di Jurgen Klopp c'è anche Emre Can: fuori dalla lista per il Mondiale, il ventiquattrenne è in odor d'addio in estate. La firma con la Juventus arriverà dopo Kiev, con un'avventura a Russia 2018 mancata e condizionata dall'infortunio di Can. Che almeno in finale Champions, spiega il Liverpool Echo, proverà a esserci.