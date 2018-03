Liverpool, Can: "Lasciare il Bayern è stata la cosa giusta da fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can, in una intervista con Sport1, ha parlato del suo addio al Bayern Monaco ai tempi della gestione Guardiola: "Oggi possiamo dire che la scelta fatta è stata quella giusta. Al tempo parlai con Guardiola dopo la preparazione estiva e mi disse onestamente che non mi poteva garantire un posto regolare in squadra. Ero giovane ed era importante per me giocare tanto", le parole del centrocampista del Liverpool.