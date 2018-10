Liverpool, contatti con gli agenti di Demirbay: la clausola è l'ostacolo

© foto di Imago/Image Sport

Indiscrezione di mercato sul Liverpool direttamente da HITC. I Reds, infatti, sarebbero in trattativa con gli agenti di Kerem Demirbay per provare a portare il giocatore in Premier League. Il centrocampista tedesco classe '93 (di origine turca), di proprietà dell'Hoffenheim, ha una clausola rescissoria da 31 milioni di euro.