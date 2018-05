Liverpool, Emre Can convocato per la finale di Champions League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can convocato dal manager del Liverpool, Jurgen Klopp, per la finale di Champions League che andrà in scena sabato a Kiev contro il Real Madrid. Questo l'elenco completo: Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Phillips, Jones, Ward, Woodburn, Camacho, Alexander-Arnold.