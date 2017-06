Liverpool, Emre Can: "Salah grande calciatore, un ottimo acquisto per noi"

Fonte: Tribal Football

Emre Can entusiasta dell'arrivo di Mohamed Salah. Il centrocampista del Liverpool ha infatti parlato in questi termini dell'ormai ex esterno offensivo della Roma: "Non vedo l'ora di giocare insieme a lui, è un grande calciatore. Proprio ieri davo un'occhiata alle sue statistiche della scorsa stagione: nulla da dire, penso sia un ottimo acquisto per noi".