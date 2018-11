Liverpool, FA accusa Sturridge di aver scommesso sul prestito al WBA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, Daniel Sturridge è al centro di un'inchiesta della Federazione inglese a causa di presunte scommesse sul suo passaggio a gennaio in prestito dal Liverpool al WBA. Il giocatore si dice completamente estraneo ai fatti, ma anche se non dovesse essere riscontrato un suo coinvolgimento diretto, potrebbe essere punito per aver passato informazioni in merito a terze persone per eventuali scommesse sulla sua cessione.