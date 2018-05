Liverpool, Fabinho chiama Fekir: "Ha dimostrato di essere un top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la firma sul contratto che lo legherà al Liverpool, il jolly brasiliano Fabinho invita l'ex compagno di squadra Nabil Fekir a raggiungerlo in Premier. Queste le sue dichiarazioni a RMC Sport: "È un giocatore molto bravo, di livello internazionale. In Ligue 1 ha dimostrato di esserlo non solo in questa stagione. Da anni sta dimostrando di avere grandi qualità: potrà fare bene anche in Inghilterra".