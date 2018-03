Liverpool, Firmino: "Forti anche senza Coutinho, obiettivo Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Liverpool Roberto Firmino è tornato a parlare dell'addio di Coutinho, ceduto a gennaio al Barcellona: "Abbiamo cambiato modo di giocare senza di lui. A quale squadra del mondo non piacerebbe poter contare su un talento come Coutinho? Lui ha deciso di continuare la sua vita al Barcellona, ma il Liverpool è comunque rimasto forte. Obiettivi? Vincere la Premier è difficile quest'anno, quindi lotteremo per arrivare in Champions". Lo riporta Sport.