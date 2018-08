Liverpool, Grujic verso la Germania: giocherà nell'Hertha Berlino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essere stato a lungo nel mirino del Torino, Marko Grujic è pronto a lasciare il Liverpool ma per trasferirsi in Germania. Secondo quanto riporta il Liverpool Evening Standard infatti il giocatore ha accettato di rinnovare il suo contratto con i Reds e si trasferirà all'Hertha Berlino in prestito per una stagione.