Liverpool, Henderson: "Buon inizio ma non abbiamo ancora vinto niente"

Continua a vincere e restare in testa alla classifica il Liverpool che ha battuto il Southampton 3-0. Il capitano dei Reds Jordan Henderson dopo la gara ha detto: "Penso che abbiamo fatto fatto una buona gara ma nel primo tempo abbiamo concesso loro troppe occasione. Nel complesso è stata una prestazione solida e una buona vittoria e sapevamo che sarebbe stato difficile. Forse avremmo potuto segnare uno o due gol in più, ma volevamo solo tre punti alla fine. Sette vittorie di fila? Non abbiamo ancora vinto nulla e siamo solo partiti bene, c'è ancora molta strada da fare, non ci stiamo lasciando prendere dall'euforia".