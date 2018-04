Liverpool, Henderson: "De Rossi leader vero, abituato a certe sfide"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"De Rossi? Giocatore fantastico, un grandissimo leader, gioca da anni con la Roma. È un gran giocatore, di grande esperienza, è abituato a giocare a questo livello: secondo me non vede l'ora. Però anche noi abbiamo giocatori di esperienza, magari un po' meno di De Rossi, ma comunque con tanta esperienza. Sarà una grande sfida anche per me". Così Jordan Henderson, capitano del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma.