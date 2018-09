Liverpool, Henderson dopo il rinnovo: "Il meglio deve ancora venire"

Arrivato al Liverpool nel 2011 dal Sunderland, senza grosse aspettative da parte dei tifosi, Jordan Henderson è riuscito a conquistare i cuori dei Reds e a ottenere i gradi di capitano del club inglese. Oggi ha rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega al Liverpool, e via Twitter non ha esistato a esternare la sua gioia: "Non potrei essere più felice per aver dedicato il mio futuro a lungo termine a questo grande club. Ho amato ogni minuto del mio tempo ad Anfield fin qui e ho già tante memorie che bastano per una vita, ma sono convinto che il meglio debba ancora venire. Amo questo club e non vedo l'ora che arrivi il futuro. YNWA".

I couldn’t be happier to have dedicated my long term future to this great club. I’ve loved every minute of my time at Anfield so far and have already made memories to last a lifetime but I’m convinced the best is yet to come.I love this club and I can’t wait for the future. #YNWA pic.twitter.com/jcSpLRu1Nl

— Jordan Henderson (@JHenderson) 3 settembre 2018