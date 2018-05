Liverpool, Henderson: "Possiamo far male al Real. Klopp un privilegio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions League di domani col Real Madrid: "Mi sento bene, ma non si tratta di me, si tratta di questa squadra che sta creando la propria storia. Vogliamo fare un ulteriore passo avanti e ricordarlo per sempre, questo è vincere la Champions. Vincere trofei, d'altronde, è nel DNA del Liverpool. Real Madrid? Il Real è una squadra fantastica con giocatori fantastici, ma anche noi abbiamo una buona squadra. Se giochiamo ad alti livelli, possiamo far male ai blancos. Klopp? Ci sentiamo privilegiati ad averlo. Siamo fortunati di poter imparare da lui. Quello che ha fatto Klopp al Liverpool è incredibile. Tifosi? Ci hanno aiutato tantissimo, speriamo che domani possano creare un'atmosfera simile a quella di Anfield".