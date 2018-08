Liverpool, il Besiktas è fiducioso: presto può arrivare Karius in prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra ormai sempre più lontano da Anfield Road il futuro del portiere tedesco Loris Karius. L'estremo difensore dei Reds, resosi protagonista suo malgrado della finale di Champions League per via di due papere, causate però da lesioni provocate da uno scontro di gioco con Sergio Ramos, è ormai vicino a trasferirsi al Besiktas. Come riferiscono da Sky Sports UK, i turchi si dicono infatti fiduciosi di poter chiudere la trattativa sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto.